Das Textilunternehmen Boecker hat in Bad Kreuznach keine Zukunft mehr. Auf unsere Anfrage hin bestätigte die vorläufige Insolvenzverwaltung das Aus für den Standort. „Auch bei der Boecker-Filiale in Bad Kreuznach wurde aufgrund erfolgter Abverkäufe des noch vorhandenen Warenbestandes und fehlender Sanierungsaussichten ein Großteil der Arbeitnehmer bereits vor Insolvenzantragstellung gekündigt und freigestellt. Die noch verbleibenden Mitarbeiter wurden bereits von der Geschäftsführung mündlich informiert, dass eine Betriebsfortführung des Standortes Bad Kreuznach aufgrund fehlender Sanierungsmöglichkeiten nicht erfolgen kann“, heißt es in der Mitteilung der Insolvenz-Fachanwältin Dorothee Madsen aus Dortmund.

Nur eine Filiale überlebt Sanierungsaussichten bestehen demnach nur für den Boecker-Standort in Mülheim an der Ruhr. Die Boecker-Filiale in Ingelheim wurde bereits Ende August 2018 vollständig und dauerhaft geschlossen, für Boecker ...

