Wenn ein Schüler einen Teil seiner Unterlagen nicht vorlegen kann, bekommt er zumeist schlechte Noten. Ein wenig erinnerte die Situation bei der Ortsbeiratssitzung in Bad Münster am Stein-Ebernburg an solch eine Schulszene. Denn bei der Vorstellung des Entwurfs für den Stadtumbau West im Kernbereich von Bad Münster am Stein konnten weder die Mitarbeiter des Planungsbüro Firu aus Kaiserlautern noch die Vertreter des städtischen Bauamtes eine Prioritätenliste vorlegen.

Letztlich könne der Ortsbeirat auch noch seine Vorschläge für die Prioritätenliste machen, nachdem die Träger öffentlicher Belange ihre Stellungnahme zum Stadtumbau West abgegeben haben, erklärte Benedikt Blanz von der Abteilung ...

Lesezeit für diesen Artikel (364 Wörter): 1 Minute, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.