Kreis Bad Kreuznach. Der Verbraucher entscheidet: Will er sein Ei möglichst billig kaufen, will er regionale Erzeuger unterstützen, achtet er auf vertrauenserweckende Aussagen, möchte er gar mit dem bäuerlichen Erzeuger persönlich sprechen? Der Markt ist ebenso vielfältig wie die Ansprüche und Zahlungsbereitschaft der Kunden. In einem Bericht über die Erfolge der SooNahe-Organisation vor wenigen Wochen hatte das Vorstandsmitglied Helmut Hehner vom Siegeszug des SooNahe-Regio-Eis in den Verkaufsregalen der Märkte berichtet.

Dieses verdränge teils bereits das Bio-Ei aus dem Einkaufskörbchen, hieß es da. Helmut Lenhart vom Biolandhof Krämerhof in Allenfeld lässt dieser Passus keine Ruhe: „Wir haben nicht nur im SooNahe-Bereich ...

Lesezeit für diesen Artikel (325 Wörter): 1 Minute, 24 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.