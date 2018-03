Bewaffneter Überfall auf Sparkassen-Filiale im Bad Kreuznacher Stadtteil Planig – Täter auf der Flucht

Bewaffneter Banküberfall am Montagmittag in Planig: Gegen 14.30 Uhr betrat ein Täter die Filiale der Sparkasse Rhein-Nahe im Bad Kreuznacher Stadtteil und forderte mit einer Pistole die Herausgabe von Bargeld.

Die Filale der Sparkasse war Ziel eines Überfalls

„Gott sei Dank wurde niemand verletzt“, erklärte Jens Treske, Sprecher der Sparkasse Rhein-Nahe, gegenüber unserer Zeitung. Wie viel Geld der Täter erbeutete, wird noch ermittelt. Die Sparkassen-Mitarbeiter werden psychologisch betreut. Gleichzeitig vernimmt die Polizei Zeugen und fahndet nach dem Täter, der mit dem Geld aus der Bank rannte und in ein dunkles Fahrzeug einstieg, in dem ein Komplize saß. Gemeinsam flüchteten die beiden Täter über die Mainzer Straße in Richtung Ippesheim.

„Weitere Informationen können wir erst veröffentlichen, wenn alle Zeugen vernommen wurden“, sagt Achim Hansen, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mainz. Die Kripo Mainz hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen. Wer hat die Täter vor oder im unmittelbaren Bereich der Bank gesehen, eventuell auch schon zu einem früheren Zeitpunkt? Wer kann Angaben zur Identität der Täter, zur Fluchtrichtung oder dem Fluchtfahrzeug machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mainz unter Telefon 06131-653633 entgegen.