Betreiber einer Shisha-Bar handelte mit Kokain: Drogendeal im Rap-Video besungen

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

„Cousins handeln mit Rauschgift und werden angeklagt, aber der Richter kann mich mal!“ So wie in der Textzeile aus einem Rap-Video, das unter dem Titel „Apokalypse Bad Kreuznach“ im Internet zu sehen ist, ging es für einen 29-Jährigen aus Bad Kreuznach am Ende doch nicht aus.