Beigeordneten-Wahl: CDU schickt Markus Schlosser ins Rennen gegen SPD-Mann Henschel

Geht es nach der CDU soll Markus Schlosser die Nachfolge vom gen Rüsselheim abgewanderten Wirtschaftsförderer Udo Bausch im Stadtvorstand antreten. Das entschied die Stadtratsfraktion der Christdemokraten in einer Sondersitzung am Mittwochabend.

Markus Schlosser wurde von der CDU nominiert.

Foto: Marian Ristow

Schlosser, seit 2014 Kämmerer des Landkreises, setzte sich in zwei Wahlgängen gegen Michael Fluhr, Leiter des Liegenschaftsamtes der Stadt und stellvertretender Kreisvorsitzender der Partei, und Andreas Ebisch, Mitglied der CDU-Mittelstandsvereinigung, durch. Gegen letzteren setzte sich Schlosser mit „einem guten Ergebnis“ durch, wie es Fraktionschef Werner Klopfer bei einem Pressegespräch am Donnerstagmorgen formulierte.

Der 48-jähriger Verwaltungs- und Betriebswirt aus Kirschroth tritt in der Wahl um den Posten den hauptamtlichen Beigeordneten der Stadt Bad Kreuznach gegen Andreas Henschel (SPD) an. Ob noch ein weiterer Kandidat von einer der anderen Parteien vorgeschlagen wird, ist noch unklar. Bisher sind 17 Bewerbungen eingegangen. Allerdings muss sich auch eine Partei finden, die den jeweiligen Bewerber auch vorschlagen.

Es sei ein sehr offenes Bewerbungsverfahren gewesen, rekapitulierte Werner Klopfer. Jeder Kandidat habe sich sehr gut präsentiert , habe sich und seine Schwerpunkte 20 bis 30 Minuten lang vorstellen können, danach sei abgestimmt worden. „Wir sind todglücklich mit unserem Kandidaten“, urteilte Klopfer. Es sei ein absoluter Vorteil mit Markus Schlosser einen Finanzfachmann für das Dezernat zu haben, in dem mit dem Sozialamt einer der größten Kostenpunkte der Stadtfinanzen angesiedelt sei. Er hab auch gewonnen, weil er klarmachen konnte, dass er in allen Ämtern dieses Geschäftsbereiches seine Aufgabe sehe, heißt es in der Pressemeldung der Fraktion.

Dann kam der Kandidat selbst zu Wort. Schlosser betonte, dass die Kandidatur genau wie der Abend der Wahl selbst äußerst fair abgelaufen sei. „Ich werde mit beiden Kandidaten weiterhin gut zusammenarbeiten. Betriebs- und Verwaltungswirt Schlosser verantworte von 1995 bis 2010 das Rechnungswesen des Abfallwirtschaftsbetriebes des Kreises, arbeitet danach vier Jahre im Büro von Landrat Diel, seit 2014 ist er Kämmerer des Landkreises und verantwortet dort die Finanzen – bei der drückenden Schuldenlast von 220 Millionen Euro keine leichte Aufgabe. Mitte letzten Jahres tauchte Markus Schlosser auf lokalpolitisch auf: Er besetzt für die CDU seitdem Finanzausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss

„Das Dezernat beinhaltet viele verschiedene Aufgaben, manche nennen es 'einen bunten Strauß'. Der Schwerpunkt soll aber auf Wirtschaftsförderung liegen“, gab Schlosser einen Einblick in seine Vorstellungen. „Kaufmännisch bin ich durch meine langjährige berufliche Erfahrung gut aufgestellt und mir ist wichtig, dass die betriebswirtschaftliche Denke auch in der Verwaltung Einzug erhält.“

Den Kontakt zur hiesigen Wirtschaft will er pflegen. „Wirtschaftsförderung ist mehr als nur das Anbieten von Gewerbeflächen. Auch die weichen Faktoren wie Schulen und Sicherheit zählen dazu.“ Zur Wirtschaftsförderung zähle aber auch die Bestandspflege. Schlosser kündigte an: „Ich will mich mit den hiesigen Firmen, egal ob groß oder klein, zusammensetzen und zuhören.“ Für ihn ebenso von Bedeutung: die Zusammenarbeit von Stadt und Landkreis sowie von Stadt und den umliegenden Gemeinden. Er setze da auf sein gutes Netzwerk. Zuerst aber, müsse er gewählt werden, stellt der CDU-Mann klar.

Von unserem Redakteur Marian Ristow