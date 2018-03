Bei Thema Fluglärm viele schon "ausgeflogen"

Seit Monaten wird in vielen Parlamenten der Region über das Thema Fluglärm heftig gestritten. Als jetzt im Kreistag der zuständige Referent der Landesregierung informierte, waren die Reihen stark gelichtet.

Die Vorgehensweise der Landesregierung zum umstrittenen Thema Fluglärm skizzierte am Montag Dr. Lothar Kaufmann vom Innenministerium detaillier im Kreistag. Das Parlament hatte sich aber nach zuvor dreieinhalbstündiger Sitzung so weit aufgelöst, dass es zum Bedauern des Kreisvorstands um Landrat Diel anschließend nicht mehr zum Beschluss über dringende Auftragsvergaben reichte.

Zum Fluglärm führte der Ministeriumssprecher aus, er bedaure, dass die Deutsche Flugsicherung (DFS) bei solchen Gelegenheiten abwesend sei und Bürgerbeteiligung ablehne. Somit informiere er nur „aus zweiter Hand“. Kaufmann sagte, das Land habe nach längerer Suche einen Gutachter in Holland gefunden, der prüfen soll, ob die seit März praktizierten Änderungen auch in Bad Kreuznach Zusatzbelastungen bringen.

Ein ganzer Katalog von Vorschlägen sei abzuarbeiten, um festzustellen, ob etwa Flughöhe und Flugrouten überhaupt wie vorgeschlagen nötig seien. Das Land favorisiert einen steileren Abflugwinkel (fünf statt 2,5 Prozent) und ein Moratorium, den Status quo ein Jahr zu belassen. Kaufmann: „Was über London mit hoch liegenden Korridoren geht, aus denen Flieger abgerufen werden, ist hier angeblich unmöglich.“

Er kritisierte, dass die Vorschläge von Rheinland-Pfalz, eine Nordostbahn zu bauen, nicht angenommen wurden. Auch das Nachtflugverbot werde aufgeweicht. Selbst wenn Rheinland-Pfalz in der Lärmschutzkommission vertreten sei und nicht nur Gastrecht habe, lägen die Mehrheiten in Hessen. Dort wird auf 5000 Fuß angeflogen, in Rheinland-Pfalz aber auf 4000. Es sei nicht nachvollziehbar, warum der Eckwert von 126 Flugbewegungen pro Minute, der erst 2020 erreicht werde, schon jetzt anzunehmen sei, obwohl derzeit nur 83 Starts und Landungen verzeichnet würden. Das Land prüfe daher eine Bundesratsinitiative.

Zu Kaufmanns Kritik, erst im Januar 2011 von den Flugroutenplänen erfahren zu haben, sagte Julia Klöckner, schon im August 2010 sei die Landesregierung informiert worden. Und sie habe damals keinen Einspruch erhoben. Kaufmann bestätigte das, aber es sei nur um Einschränkungen der Sportfliegerei bei den Starts in Frankfurt und nicht um Fluglärm gegangen.

Die DFS argumentiere, es gäbe keine Alternative zu ihren Plänen beim sicheren Ausbau der Kapazitäten. An- und Abflugrouten dürften sich nicht überschneiden. Bundesaufsichtsamt und Bundesumweltministerium prüften noch, aber man dürfe sich keinen großen Illusionen hingeben, beteuerte Kaufmann. Gleichwohl will das Land klagen oder kommunale Klagen unterstützen, dort wo Lärmgrenzwerte überschritten werden und die Klage Erfolgsaussichten hat. Es gehe dann um die Abwägung zwischen Lärmschutz und wirtschaftlichen Interessen der Fraport.

Er könne den meisten Punkten der in Stadtrat und Kreistag gefassten Resolution zustimmen, sagte Kaufmann, der das Verfahren der DFS als sehr fragwürdig bewertete. Landrat Diel hatte es als Skandal bezeichnet, dass die Bevölkerung nicht in der Fluglärmkommission vertreten ist und man nur überdies nur scheibchenweise von den Vorhaben erfahren habe. (as)