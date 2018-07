Kreis Bad Kreuznach. Auch wenn US-Präsident Donald Trump den Klimawandel immer noch ignorant bestreitet: Die Auswirkungen sind unter anderem auch in den Weinbergen an der Nahe und in Rheinhessen zu besichtigen. Neuester Superlativ: Noch nie waren die Trauben zum jetzigen Zeitpunkt schon so reif wie in diesem Jahr. „Wir sind sogar noch eine Woche früher als in den Ausnahmejahren 1976, 2003 und 2007. Das gab's noch nie“, staunt Wolfgang Eckes, Vorsitzender von Weinland Nahe. Wenn es so weiter geht, könnte die Lese der frühen Sorten diesmal sogar schon pünktlich zum Kreuznacher Jahrmarkt beginnen.

Auch das in Bodenheim bei Mainz ansässige Deutsche Weininstitut (DWI) berichtet quer durch alle deutschen Weinregionen von einem Entwicklungsvorsprung von zwei bis drei Wochen. Gut möglich ist deshalb laut DWI, ...

Lesezeit für diesen Artikel (449 Wörter): 1 Minute, 57 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.