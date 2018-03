Bad Sobernheimer Stadtrat gibt grünes Licht für Brauhaus im Marum-Park

Mit elf Jastimmen hat der Sobernheimer Stadtrat gestern Abend für die Standort-Variante 1 des im Marum-Park geplanten und über eine Million Euro großen Brauhauses gestimmt: Der Bau von Investor Bruno Schneider (Merxheim) soll auf der Fläche des wabenartigen Gästepavillons entstehen; und nicht fünf Meter weiter in Richtung Felke-Center (Variante 2) oder zwei Meter näher zur Bahnhofstraße (Variante 3). Andere Standorte in der Stadt wurden nicht mehr angesprochen.

Bad Sobernheim – Mit elf Jastimmen hat der Sobernheimer Stadtrat gestern Abend für die Standort-Variante 1 des im Marum-Park geplanten und über eine Million Euro großen Brauhauses gestimmt: Der Bau von Investor Bruno Schneider (Merxheim) soll auf der Fläche des wabenartigen Gästepavillons entstehen; und nicht fünf Meter weiter in Richtung Felke-Center (Variante 2) oder zwei Meter näher zur Bahnhofstraße (Variante 3). Andere Standorte in der Stadt wurden nicht mehr angesprochen.



Zuvor hatten Planer Rüdiger Schmitt und Bruno Schneider das Projekt per Beamer präsentiert; ausnahmsweise tagte das Gremium nicht im großen Rathaussaal, wo noch Überbleibsel des Innenstadtfestes gelagert waren, sondern in der Afrika-Lounge der Seniorenresidenz Felkebad an der Königsberger Straße.

Zum weiteren Zeitplan nach der 75-minütigen ersten öffentlichen Ratsdiskussion über das Thema: Am 15. September wird der Haupt- und Finanzausschuss weitere Details erörtern; am 17. Oktober könnte der Stadtrat dann sein endgültiges Okay zum Brauhaus geben. Eine dreimonatige Genehmigungsphase vorausgesetzt, könnte das Gebäude innerhalb von zwölf Monaten, also Ende 2012, stehen, so Schneiders Prognose im Stadtrat. (mz)