Bad Münsterer Thermalbad wird geschlossen

Bad Münster-Ebernburg – Einstimmig hat der Stadtrat von Bad Münster am Stein-Ebernburg die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) beschlossen. Das ist die Voraussetzung für eine Fusion mit Bad Kreuznach. Diese ist Bedingung dafür, dass das Land den Bad Münsterer Schuldenberg von mehr als 30 Millionen Euro übernimmt. Ihren KEF-Beitrag von jährlich 464 000 Euro kann die Stadt nicht zu 100 Prozent erbringen und will daher mit dem Land nachverhandeln. Für 2013 kommen 380 000 Euro zusammen, 2012 liegt die Summe bei 210 000 Euro.