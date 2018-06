Es waren einmal sieben Männer, die alle dasselbe wollten: die Nachfolge von Charlotte Eberwien anzutreten und ein Jahr lang ehrenamtlich als Stadtfotograf in Bad Kreuznach zu arbeiten. Eine sechsköpfige Jury bewertete die Arbeitsproben der Bewerber und entschied sich am Ende für den Hobbyfotografen Achim May sowie für den Profifotografen Steffen Henkel, beides gebürtige Bad Kreuznacher, die nun ein Jahr lang das Stadtleben mit ihren Kameras dokumentieren werden. Bei der offiziellen Vorstellung der Stadtfotografen am Montag im Beisein von Stadtarchivarin Franziska Blum-Gabelmann und Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer im Stadthaus konnte jedoch nur Achim May anwesend sein.

Der 65-Jährige fiel der Jury auf, da seine Sichtweise auf die Stadt eine ganz spezielle sei, sagt Blum-Gabelmann. May ist bekannt für seine farbenprächtigen Bilder, die er unter anderem mit ...

Lesezeit für diesen Artikel (334 Wörter): 1 Minute, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.