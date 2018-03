Autofahrer aufgepasst: Straßensperrungen an den tollen Tagen

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

An den närrischen Tagen müssen sich die Autofahrer auf einige Straßensperrungen einstellen: An Altweiberfastnacht am Donnerstag, 8. Februar, sind diese Straßen und Parkflächen gesperrt: die Parkflächen in der Beinde zwischen Mühlenstraße und Fährgasse ab 9 Uhr, die Mühlenstraße hinter der Einmündung der Fährgasse/Kirschsteinanlage, die Schlossstraße/Rossstraße aus Richtung Salinenstraße, die Parkflächen in der Rossstraße zwischen Steingasse und Engelsgasse sowie entlang des Mühlenteiches.