Auto überschlägt sich bei Guldental: 16-Jährige erliegt ihren Verletzungen [Fotostrecke/2. Update]

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagabend auf einer Landstraße bei Bad Kreuznach: Ein 17-Jähriger ohne Führerschein verliert die Kontrolle über ein Auto; seine Beifahrerin erleidet schwere Kopfverletzungen.

Am Freitag gegen 22 Uhr war der 17-Jährige mit einem Auto auf der Landstraße bei Guldental in Richtung Langenlonsheim unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen, wie die Polizei schreibt, geriet das Auto zunächst nach rechts in den Grünstreifen.

Danach kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Entwässerungsgraben und stieß dort gegen ein Betonrohr. Dadurch überschlug sich der Pkw und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Durch den Unfall erlitt die 16-jährige Beifahrerin schwere Kopfverletzungen. Die Feuerwehr Langenlonsheim war mit 20 Mann im Einsatz. Zeugen berichten, dass das Mädchen an Ort und Stelle wiederbelebt werden musste. Sie wurde vom Rettungsdienst in die Uniklinik nach Mainz gebracht.

Ein Unfallgutachter wurde zur Klärung der Unfallursache eingeschaltet. Der Fahrer, soviel schreibt die Polizei, war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Landstraße war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme circa vier Stunden lang voll gesperrt.

[1. Update, 13.45 Uhr] Eine traurige Nachricht von der Polizei: Die 16-jährige Beifahrerin ist am Samstagmorgen an ihren Verletzungen gestorben.

Neue Erkenntnisse zum Unfallhergang liegen de Polizei noch nicht vor. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, sowie der Polizeiinspektion Bad Kreuznach dauern an.

[2. Update] Der Fahrer wurde entgegen ersten Informationen schwer verletzt. Er brach sich am rechten Fuß den inneren Knöchel und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er nach Angaben eines Polizeisprechers am Sonntag operiert werden soll. Der Jugendliche, der nach Angaben des Beamten keinen Führerschein hat, muss sich auf Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung einstellen. Nach Angaben des Sprechers wurde ein Gutachter eingeschaltet. Wem das Auto gehört, wollte der Beamte nicht sagen. Es sei aber nicht gestohlen.

