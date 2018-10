Kreis Bad Kreuznach. Alle Winzer wissen: Eine reiche Ernte und zugleich auch noch eine hohe Qualität – in aller Regel gibt es nur das eine oder das andere. 2018 aber ist die Ausnahme: Sowohl die Menge als auch die Öchsle-Grade sind top. „Das habe ich so noch nicht erlebt. Es ist ein fantastischer Jahrgang“, betont Wolfgang Eckes, der Vorsitzende von Weinland Nahe, vor den letzten Lesetagen. Fest steht bereits jetzt: Die Verbraucher können sich freuen. Denn sie bekommen auch schon einfache Weine in Spätlese-Qualität. Aber wo viel Licht ist, ist auch in diesem Fall Schatten.

Zunächst aber das Positive: „Die Öchsle-Werte sind sensationell“, schwärmt Thomas Höfer, Präsident des Weinbauverbandes Nahe. Mehr als 90 Grad Öchsle sind Standard, mehr als 100 Grad nicht selten: „Das Preis-Leistungs-Verhältnis ...

Lesezeit für diesen Artikel (493 Wörter): 2 Minuten, 08 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.