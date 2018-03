Aus dem "Gold" wird bald das "Level"

Das „Gold“ ist tot, es lebe das „Level“. Eine der bekanntesten Bad Kreuznacher Partylocations bekommt gerade eine Frischzellenkur verpasst – diese soll bis Fastnacht abgeschlossen sein, dann soll der neue Club, der den Namen „Level“ trägt, an den Start gehen. Die Renovierungsarbeiten laufen auf Hochtouren.

Dabei war der Abschied vom „Gold“, das seit Herbst 2012 die Tanz- und Feierwütigen an den Europaplatz lockte, zuletzt aber mit Imageproblemen zu kämpfen hatte, ein leiser. Viele Stammgäste haben noch gar nicht so recht mitbekommen, dass das „Gold“ bereits zu Grabe getragen wurden. Im geschichtsträchtigen Keller am Bahnhof, der einst als „Liberty“ Club- und Diskofeeling in die Innenstadt brachte, weht künftig ein anderer Wind.

Dafür wollen Hakan Ergün (44) und Lazar Goodley (25) sorgen. Beide kennen das „Gold“ gut. Ergün, der als Geschäftsführer agieren wird, war jahrelang „Gold“-Türsteher und ist seit mehr als 20 Jahren in der Gastro- und Diskoszene aktiv. Seinen angestammten Platz an der Tür wird er auch künftig ausfüllen. Dass im Club alles rund läuft, dafür sorgt Lazar Goodley, der im „Gold“ einst an der Garderobe und später an der Theke Erfahrung sammelte.

„Es wurde Zeit für einen Neustart“, formuliert Hakan Ergün. Und erinnert sich mit Schrecken an die Großrazzia im Juni 2017, bei der rund 200 Polizisten das „Gold“ stürmten und reichlich Drogen fanden. „Wir werden alles dafür tun, den Club sauber zu halten und kooperieren mit der Polizei in jeglicher Hinsicht“, versichert er.

Das „Level“ soll etwas gemütlicher als das „Gold“ werden. Ergün und Goodley haben aus nächster Nähe mitbekommen, was im „Gold“ gut lief und vor allem, was nicht. Aus diesen Fehlern will man lernen. „Wir werden mehr Sitzgelegenheiten installieren und den Räumlichkeiten ein anderes Aussehen verleihen.“ Dazu wird kräftig umgebaut, aktuell ist der Club eine Baustelle. Ergün investiert dazu mehrere Zehntausend Euro. Investitionen, die nötig sind. So wurden die sanitären Anlagen komplett ausgetauscht, der Eingangsbereich umarrangiert, eine anmietbare VIP-Lounge gebaut; die Bars werden ein neues Aussehen erhalten, der Raucherraum wird ebenfalls von Grund auf renoviert.

Was wird künftig im „Level“ gespielt? Black Music? Electro? „Wir werden uns da nicht festlegen. Dafür ist Bad Kreuznach zu klein. Wir wollen allen Gästen etwas bieten“, sagt Lazar Goodley. Es wird weiterhin zwei Floors geben, die bei Bedarf auch beide geöffnet werden. Hakan Ergün verrät, dass zumindest an einem Abend „Mixed Music“ laufen soll, spezielle Events wie die 80er- und 90er-Parties auch auf dem Programm des neuen Clubs stehen könnten. Wenn alles gut laufe, könne man noch vor Fastnacht eröffnen. Ergün prophezeit: „Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen.“ Zurzeit verbringt er seine Tage im Club, überall wird gewerkelt und geschraubt. „Anstrengend, aber nötig“, sagt er.

Von unserem Redakteur Marian Ristow