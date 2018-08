Plötzlich wird dem Mann am Steuer schlecht, er kollabiert, kann sich nicht mehr selbst helfen: Was auf der Straße oder im Gelände gefährlich ist, wird bei einem Arbeitsplatz in luftiger Höhe hochbrisant – für Patient und Helfer. So übte die Bergwacht Kirn und Bad Kreuznach am Samstag in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Kirn die Rettung eines Kranführers aus dem Führerstand.

Ort des Einsatzes: der große Turmdrehkran beim Altenheim in der Dhauner Straße in Kirn. Besondere Schwierigkeit dabei: Da der Kran fast 45 Meter hoch ist, reichte die Drehleiter nicht bis nach

