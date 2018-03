Aufbau des Kreuznacher Jahrmarkts: Noch geht es recht ruhig zu, aber ab Montag herrscht Hochbetrieb

Der Aufbau des Kreuznacher Jahrmarkts läuft, doch noch geht es recht ruhig zu auf der Pfingstwiese. Überall wird zwar bereits gewerkelt und montiert. „Hochbetrieb herrscht allerdings erst ab kommenden Montag“, berichtet Marktmeister Markus Franz.

Anfang nächster Woche kommen viele Schausteller direkt von der Cranger Kirmens in Herne (Nordrhein-Westfalen) in die Kurstadt. Dann heißt es auch für Marktmeister Franz: Von A nach B springen und wieder zurück. „Es ist immer irgendetwas“, erzählt er, wirkt dabei aber erstaunlich entspannt. Seine ausgeglichene Art gefällt auch den Schaustellern. Siegfried Kaiser junior beispielsweise, der erstmals mit seiner Rafting-Bahn „Rio Rapidos“ auf dem Jahrmarkt vertreten ist. Vor einem Jahr feierte der Wildwasserkanal Premiere auf dem Münchner Oktoberfest, seitdem war Kaiser mit ihr schon auf fünf anderen Volksfesten. „Überall haben wir positive Rückmeldungen bekommen. Mal gespannt, wie sie den Bad Kreuznachern gefällt“, sagt er.

Spätestens am Wochenende steht seine Bahn, dann wird das Wasser eingefüllt. Verdammt viel Wasser. Insgesamt 580 000 Liter. Zum Vergleich: Frühere Wildwasserbahnen auf dem Jahrmarkt hatten ein Fassungsvermögen von 150 000 bis 200 000 Litern. Da ist selbst Marktmeister Franz überrascht: „580 000 Liter? Das hätte ich nicht gedacht“, meint er im Gespräch mit Kaiser. Wie lange der Füllvorgang dauert, hängt vom Wasserdruck ab. „In München haben wir sieben Stunden gebraucht, in Düsseldorf zwei Tage“, erklärt Kaiser – und rechnet mit einer ähnlich langen Zeit wie in der Landeshauptstadt von NRW.

In direkter Nachbarschaft von „Rio Rapidos“ steht das nächste große Fahrgeschäft: die Achterbahn „Berg & Tal“. Juniorchef David Schneider und sein Team haben den ersten Teil des Gestänges bereits aufgebaut, parallel dazu schleifen sie weitere Teile ab und lackieren sie zum Teil neu. „Es soll alles schön aussehen. Wir wollen ja 2013 wieder kommen“, blickt Schneider bereits voraus. 18 Meter erreicht die Achterbahn an ihrem höchsten Punkt. Loopings fehlen, doch die Fahrt ist rasant: die Spitzengeschwindigkeit der Bahn liegt bei 60 Stundenkilometern.

32 Meter höher ist das Riesenrad „Jupiter“ von Barth & Kipp, das sich statt des Europarads auf der Pfingstwiese drehen wird. Letzteres dient noch bis 26. August als Touristenattraktion am Strand von Rimini. „Jupiter“ ist allerdings nur fünf Meter kleiner und dafür mit einer großen LED-Videoleinwand ausgestattet. Gestern begann der Aufbau des Riesenrads. „Spätestens am Sonntag sind wir fertig“, rechnet Geschäftsführer Rudolf Barth, der selbst im Kran sitzt.

Einen Tag später beginnt der Endspurt auf der Pfingstwiese. Strom und Wasserleitungen liegen längst. Die Steckdosen für die Schausteller sind mit ihren Namen beschriftet. Und falls es Probleme gibt, ist Marktmeister Franz griffbereit: ab Montag von 8 bis 18 Uhr.

Stephan Brust