Auf dem Markt ist die Welt noch in Ordnung

Donnerstag ist Markttag in Meisenheim. „Da muss ich immer hin. Hier treffe ich Bekannte und erfahre Neuigkeiten“, schwärmte ein älterer Mann aus einer Nachbargemeinde: „Mir geht es eigentlich nicht ums Einkaufen. Die Waren sind im Supermarkt wahrscheinlich billiger. Aber hier ist es einfach klasse. Bevor ich wieder heimfahre, nehme ich dann doch etwas mit.“ Wie dem Rentner geht es vielen: Der Wochenmarkt in der historischen Altstadt ist ein beliebter Treffpunkt, und zwar für Jung und Alt.

Seniorinnen mit Biss (von links): Christel Fries, Dorothea Beck und Christel Wrobel genossen die knackigen Äpfel auf dem Meisenheimer Wochenmarkt. Foto: Klaus Dietrich

Donnerstags sind die Marktbeschicker zwischen 7 und 13 Uhr präsent. Andreas Fritz aus Breitenheim zum Beispiel. Der 46-Jährige bietet ein umfassendes Sortiment an: Gemüse, junge Pflanzen, Sommerschnittblumen und Kräuter. „Natürlich meist aus eigenem Anbau“, versichert Fritz. Der Wochenmarkt werde gut angenommen: „Das hat sich hier eingebürgert.“ Kundin Yvonne Müller nickt zustimmend: „Hier ist die Bedienung freundlich. Ohne den Wochenmarkt wäre in Meisenheim die Woche über nix los.“ Das sieht auch Jonas Bäcker aus Odenbach so: „Alles ist gut hier auf dem Markt, vor allem die Qualität.“

Die Beschicker zahlen jährlich etwa 35 Euro je Standmeter an die Stadt, berichtet Andreas Fritz. Er ist damit zufrieden, könnte sich jedoch etwas mehr Werbung für den Wochenmarkt durch die Stadt vorstellen. Die Käufer seien nett, und Fritz kann sich auf einen festen Kundenstamm verlassen. Genauso ist es bei der Familie Fahrenholz aus Bad Kreuznach. Chef Carsten lobt die „freundliche, offene Kundschaft“. Der 39-Jährige kommt mit seinem Stand gern an den Glan: „Das ist ein schöner, kleiner Markt.“ Jetzt sind Aprikosen, Nektarinen und Pfirsiche der Renner. Familie Fahrenholz bezieht die deutsche Ware direkt vom Erzeuger. Ausländische Produkte werden auf den Großmärkten in Mainz und Frankfurt am Main eingekauft. Carsten Fahrenholz verspricht: „Wenn wir mal etwas nicht haben, versuchen wir es zu besorgen. Wir kriegen das schon hin.“

Die Kunden lieben den persönlichen Kontakt zu den Marktbeschickern. Man kennt sich. „Hier ist alles gut sortiert“, weiß Christel Fries. Dorothea Beck lobt die Frische der Ware. Christel Wrobel lacht: „Eigentlich hätte ich jetzt Fango und Massage, aber zuerst muss ich auf den Markt.“

Ein Tourist, der am Donnerstag das erste Mal Meisenheim besuchte, war vom Wochenmarkt begeistert. Besonders das „gemütliche Flair mit den schönen, alten Fachwerkhäusern drumherum“ sei selten zu finden. Auf dem Marktplatz scheine die Zeit regelrecht stehen geblieben zu sein. „Bei uns in Köln gibt es so etwas nicht, da herrscht immer Hektik, und keiner kennt den anderen. In Meisenheim ist das anders. Hier ist anscheinend die Welt noch in Ordnung“, meinte der Tourist, der im Herbst unbedingt wiederkommen möchte. „Dann werde ich auf jeden Fall auch den Wochenmarkt besuchen und Kleinigkeiten einkaufen. So etwas muss man doch unterstützen!“

Von unserem Redakteur Klaus Dietrich