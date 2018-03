Auf dem Kornmarkt kann's losgehen: Ausschuss stimmt Ausbauplänen zu

Barrierefrei, vier Baumreihen mit insgesamt 18 Hopfenbuchen, in der Platzmitte der Originalebrunnen mit zwei zusätzlichen Wasserspielflächen, dazu elf Bänke, Betonpflanzkübel und Grünflächen: So soll der neue Kornmarkt aussehen (wir berichteten). Die Umgestaltung des zentralen Bad Kreuznacher Innenstadtplatzes kann nach der Fastnacht beginnen.

Auch auf dem neuen Kornmarkt soll die Durchfahrt von der Mühlenstraße in die Roßstraße im Übergang zur Alten Nahebrücke als verkehrsberuhigter Bereich möglich bleiben. Die Grünen kritisieren das. Foto: Harald Gebhardt

Mit großer Mehrheit hat der städtische Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr das Ausbauprogramm beschlossen und den Auftrag für die Tiefbauarbeiten über 972.000 Euro an die Kreuznacher Baufirma Gerharz vergeben. Nur die beiden Grünen-Vertreter, Hermann Bläsius und Michael Henke, stimmten mit Nein, weil die Roßstraße auf der Nordseite des Platzes weiter ein verkehrsberuhigter Bereich bleibt und nicht zur Fußgängerzone wird.

„Grundsätzlich befürworten wir den Ausbau des Kornmarkts“, erläuterte Henke. Man habe nur diesen einen Kritikpunkt. Die Grünen wollen, dass auch die Roßstraße in diesem Bereich zu Fußgängerzone wird. Bleibe sie für den Verkehr offen, werde der Fußgängerfluss zur Alten Nahebrücke und in den historischen Stadtkern gestoppt.

Werner Klopfer, Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion, wollte wissen, ob es wirklich notwendig sei, Laubbäume dort zu pflanzen. Er befürchtet, dass der Platz zu kahl aussehe, wenn diese im Winter ihre Blätter verlieren. Auch über die Gestaltung der vorgesehenen Pflanzkübel will er im Ausschuss abstimmen und nicht die Verwaltung allein darüber befinden lassen: „Die Weisheit der Verwaltung ist ja nicht unendlich.“

So soll's aussehen: Der neue Bad Kreuznacher Kornmart 1 von 14 Um eine stufenfreie Erschließung des Bad Kreuznacher Kornmarktes zu ermöglichen, muss der neugestaltete Platz angehoben werden. In Teilbereichen sind Auffüllungen bis zu 70 Zentimeter notwendig. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 2 von 14 Der Mittelpunkt des Platzes ist zugleich sein tiefster Punkt. Dort findet als zentrales Element der Originalebrunnen seinen neuen Standort. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 3 von 14 Unterflur-Elektroverteiler mit auspflasterbarem Klappdeckel werden in einer Mittellinie eingebaut, die während der Markttage und bei Veranstaltungen genutzt werden können, aber Stolperfallen durch Kabel vermeiden. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 4 von 14 Er bekommt eine neue Technik, die die Wasserqualität deutlich verbessert, und wird auf zwei Seiten flankiert von fünf bespielbaren Bodensprudlern, die aber die Nutzung des Platzes für den Wochenmarkt oder andere Veranstaltungen nicht beeinträchtigen. „Das Konzept ist, das Innere des Platzes möglichst frei zu lassen“, erklärte Geib. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 5 von 14 Der Platz wird begrünt, bekommt auch wieder auf jeder Seite eine bepflanzte Baumreihe. Neben der optischen Aufwertung soll damit auch eine Klimaverbesserung auf dem Platz im Sommer erreicht werden. Die derzeitigen neun Bäume auf dem Kornmarkt werden gefällt. Die neuen Bäume – insgesamt 18 Hopfenbuchen, die mit dem Stadtklima gut zurecht kommen und auch nicht zu groß werden. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 6 von 14 Zur Ausstattung des Platzes gehören auch cirka elf Sitzbänke, Dog-Stationen an den Platzeingängen, Fahrradständer, eine Spielmöglichkeit für Kinder sowie Bodenhülsen für Sonnenschirme. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 7 von 14 Die Bepflasterung erfolgt durch große Betonsteinplatten von 30 auf 60 Zentimeter Größe, im Bereich der Roßstraße 30 auf 40 Zentimeter. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 8 von 14 Das Farbkonzept mit drei verschiedenen Farbtönen von Grau bis Beige greift die Farben in der Kreuzstraße und auf der Alten Nahebrücke auf. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 9 von 14 Platz zum Spielen wird es auch geben. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 10 von 14 Fahrradständer watren an den Rändern. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 11 von 14 Ziel der Umgestaltung ist es, die Aufenthaltsqualität zu verbessern und eine barrierefreie sowie klimaverbessernde Platzgestaltung zu erreichen. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 12 von 14 Von Fassade zu Fassade wird gestaltet unter Einbindung von Roßstraße (verkehrsberuhigter Bereich) und Mannheimer Straße. Foto: Stadtbauamt Kreuznach 13 von 14 Foto: Stadtbauamt Kreuznach » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Klopfer forderte auch, dass die Beeinträchtigungen für die ansässigen Geschäfte so gering wie möglich gehalten werden. Dem will die Verwaltung mit dem Zeitplan Rechnung tragen: Im ersten Bauabschnitt, der Ende Februar beginnen soll, ist der Ausbau der Mannheimer Straße vorgesehen, damit die dortigen Geschäfte dann während der weiteren Umgestaltung des Platzes selbst, gut erreichbar sind. An Bauzeit sind dafür drei Monate kalkuliert, der gesamte Umbau soll zehn Monate dauern. Philipp Geib und Hans-Georg Sifft von der Abteilung Tiefbau und Grünflächen versprachen, man werde alles daran setzen, so schnell wie möglich fertig zu werden. „Doch wenn wir alles gleichzeitig aufreißen, werden wir uns riesige Probleme schaffen“, so Geib.

Zur Auswahl der Baumsorte erklärte Sifft, Nadelbäume seien für den Kornmarkt nicht geeignet. Man habe schon große Schwierigkeiten gehabt, einen geeigneten Laubbaum zu finden, der das Stadtklima gut vertrage. Auch Magnolienbäume, die Rainer Wirz (CDU) als Alternative ins Spiel brachte, sind ungeeignet. „Es ist ein wunderschöner Baum“, meinte Sifft. „Er passt aber leider nicht an diese Stelle. Denn er verträgt es nicht, eingepflastert zu werden und ist auch sehr bruchgefährdet.“

Von unserem Redakteur Harald Gebhardt