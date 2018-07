Ein Gerüst bis über die Kirchturmspitze macht auf die Restaurationsarbeiten aufmerksam: An der St.-Franz-Xaver-Kirche in Bruschied gibt es fast immer etwas auszubessern. Das historische Gebäude ist genau 125 Jahre alt, deswegen knirscht es ab und an im alten Gebälk. Nun werden diese Balken für rund 80 000 Euro saniert.

Seit dem Sommerferienbeginn wird am Kirchturm gearbeitet. Deshalb ist vorübergehend das Läuten der Kirchenglocken nicht erlaubt. Für die geplante Hochzeit am Samstag könnte es allerdings eine Ausnahme geben. Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?

Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren

Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen



Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein.

Alle Angebote im Überblick.

Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net