Anwohner finden: Neustadt ertrinkt im Müll

Die touristisch so wertvolle Neustadt erstickt im Müll. So die Auffassung von Beate Bruns, der Vorsitzenden des Altstadtvereins. Bruns steht dem Verein, der sich um die Belange des Viertels kümmert und die Interessen der Bürger zwischen Nahe, Hochstraße, Schloßpark und Wasserstraße vertritt, seit knapp einem Jahr vor. Sie lebt aber schon seit fast 25 Jahren im historischen Stadtkern und findet: „Die Situation ist seit meinem Amtsantritt im Februar 2016 schlimmer geworden.“

Kein ungewohnter Anblick: Beate Bruns schaut sich den mit Hausmüll voll gepackten Abfalleimer auf einem Neustadt-Spielplatz an.

Foto: Marian Ristow

Jüngst machte sie ihrem Ärger in der Anwohnerfragestunde der Stadtratssitzung Luft und wies auf die angespannte Situation in Bad Kreuznachs engen Gässchen hin. Seit dem Bekanntwerden des Berichtes von Mülldetektiv Josef Lehnert im Spätsommer 2017, der unter anderem zu Tage förderte, dass es im Durchschnitt rund 40 Prozent zu wenig Tonnenvolumen im Stadtgebiet gibt, nichts passiert sei.

„Wir haben eine wunderschöne Altstadt, aber die Zustände in Sachen Müll sind nach wie vor eine Katastrophe“, formuliert Bruns bei einem Termin vor Ort. Die Problemlage sei vielfältig: Da wäre zum einem die ständig überfüllten öffentlichen Mülleimer. „Hier entsorgen ständig Leute ihren Hausmüll“, diagnostiziert Bruns. Ein Hot-Spot diesbezüglich sei der Spielplatz am Hombes-Briggelche. Und in der Tat: Den dortigen Mülleimer als überquellend zu beschreiben, wäre noch untertrieben. „Ich kann den Leuten vom Bauhof, die den Müll zuverlässig abholen, keinen Vorwurf machen, wenn sie ihren Job machen“, sagt Bruns. Aber es sei dennoch ein fragwürdiges Signal, wenn die Müllsünder bemerkten, dass ihr System des Fremdentsorgens funktioniere. „Die stopfen ihren Müll irgendwohin und er wird abgeholt“, moniert sie. Gleiches passiere in der Metzgergasse, in der Alten Poststraße und am Fischerplatz.

Diese Art von Müll findet wenigstens ein Gefäß, wenn auch nicht das dafür vorgesehene. Es käme aber auch vor, dass sperrmüllartige Müllablagerungen wahllos an verschiedenen Ecken der Neustadt auftauchten. „Das steht dann nicht nur ewig rum, sondern ist auch einfach eine Gefahrenquelle, die beseitig werden muss“, appelliert sie an die Verantwortlichen. In der Klappergasse wären sogar schon Giftköder gegen Ratten eingesetzt worden, sei ihr zugetragen worden. Das hätten Anwohner bereits mehrfach beobachtet.

Und so langsam droht Beate Bruns der Geduldfaden zu reißen. „Ich nehme das durchaus persönlich. Mich beleidigt das, wenn ich vor meiner Haustür irgendwelche Müllkippen entdecke oder mal wieder die Papierkörbe völlig überfüllt sind“, sagt Bruns, die am Kirner Gymnasium Englisch und Sport unterrichtet. Und die Tochter von Gerd Bruns ist. Dieser wuchs in der Lauergasse auf, stand selbst lange Jahre dem Altstadtverein vor und führte den bekannten Herrenausstatter zwischen Mühlenteich- und Alter Nahebrücke.

Beates Bruns' Hauptkritikpunkt: Seit dem Bekanntwerden der Ergebnisse des Lehnert-Reports sei schlichtweg nichts passiert. Sie habe zu diesem Thema auch eine E-Mail an Bürgermeister Wolfgang Heinrich verfasst und sich darin über die ihrer Ansicht nach desaströsen Müllzustände beklagt. Diese E-Mail wurde vom Bürgermeister an den zuständigen AWB des Landeskreises weitergeleitet. Mit dem Zusatz, endlich dafür zu sorgen, dass die fehlenden 40 Prozent Tonnenvolumen bald der Vergangenheit angehören. „Mit Ausreden lasse ich mich nicht abspeisen“, gibt sie sich fest entschlossen. Marian Ristow