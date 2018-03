Anke Schumann kandidiert: Parteilose Juristin aus Bad Sobernheim will Landrätin werden

Kreis Bad Kreuznach/Bad Sobernheim. Einst CDU, heute parteilos: Die Bad Sobernheimer Juristin und zweifache Mutter Anke Schumann (48) tritt bei der Landratsurwahl am 19. März 2017 an.

Zwei Kreuznacher Unternehmer hätten sie gebeten, bei der Wahl am 19. März 2017 anzutreten, sagt Anke Schumann, Juristin und Mutter zweier Söhne (10 und 19). Diesem Wunsch folgt sie nun.

Das bestätigte sie auf Anfrage des „Oeffentlichen“ am Dienstag. Am Montag hatte sie sich in der Kreisverwaltung über einige wenige formale Fragen einer solchen Kandidatur informiert. Demnach muss sie als Parteilose bis in den Januar hinein 240 Unterstützungsunterschriften beibringen. Ein Grund für ihre Kandidatur: Der Kreis werde als lenkende, beratende und prüfende Institution der Städte und Gemeinden kaum mehr wahrgenommen. Auch darauf will sich die Verwaltungsrechtlerin konzentrieren, wenn sie denn gewählt würde.

Zwar komme sie nicht aus einer Kommunalverwaltung, doch deren Abläufe und Wege könne man lernen. Wichtig: Man müsse „menscheln“ können. Ferner: Als Jurist eigne man sich eine Systematik, eine grundsätzliche Herangehensweise an. Das helfe beim Steuern eines solchen Apparats.

Ihre Chancen am 19. März 2017 schätzt sie realistisch ein: „Überschaubar.“ Aber deshalb von vorn herein auf eine Kandidatur verzichten? Nein! In der Aufgabe einer Landrätin sieht sie „eine neue Herausforderung“ in ihrem beruflichen Leben; seit 16 Jahren ist sie selbstständige Juristin mit kleiner Kanzlei an der Staudernheimer Straße Bad Sobernheims. Ein ausgefüllter Arbeitstag und ein Mann (42), Sportpsychologe und Unternehmenscoach, der beruflich mehr als 170 Tage im Jahr unterwegs ist – langweilig ist ihr nicht, das Amt reizt sie. Vor allem: Sie traut es sich zu.

Den Landratsjob als Versorgungsposten anstreben? „Auf keinen Fall.“ Das trage nicht. Was trägt, seien Leidenschaft, Befähigung, Selbstkritik und, als Dach über allem, eine authentische Grundhaltung, die nicht den Schwankungen des Tagesgeschäftes unterworfen sei. Ihre Grundhaltung sei geprägt von „Offenheit, gedanklicher Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit“. Ja, sicher: Die Christdemokraten, zu denen sie acht Jahre gehörte, hätten es ihr nicht immer leicht gemacht – gerade in der immer auch hinter den Kulissen aktiven Bad Sobernheimer Politszene. Außerdem: Das Verhältnis zu Bettina Dickes, der CDU-Kreisvorsitzenden und mittlerweile deren offizielle Landratskandidatin, sei nicht gerade ungetrübt.

All das und die Richtung der Bundes-CDU, etwa das Hin und Her in der Türkei-Politik, nennt Anke Schumann gewichtige Gründe, vor Wochen den Vorsitz des Sobernheimer CDU-Stadtverbandes nach fast fünf Jahren abzugeben und aus der Partei auszutreten. Dem Stadt- wie auch dem Verbandsgemeinderat gehört sie als Parteilose weiter an.

Ob sie den Christdemokraten noch immer nahe stehe? Schwer zu beantworten, sagt die Kandidatin: „Ich sehe mich in der bürgerlichen Mitte. Manches in mir wählt grün, manches rot und manches schwarz.“

Ab jetzt ist sie im Wahlkampf, weiß knapp zehn Helfer um sich, wenn es denn richtig los geht und dessen heiße Phase eingeleitet wird.

Zu den Kernthemen der Kreispolitik und ihren Positionen dazu, etwa der Kommunalisierung der Abfallwirtschaft, will sich die Kandidatin in einem Pressegespräch in den nächsten Wochen äußern.

Kommentar

Alte Rechnungen: Der Zahltag naht

Überraschende Kandidatur: Dass sich mit Anke Schumann eine Ex-Parteifreundin um den höchsten Politjob im Kreis bewirbt, dürfte CDU-Chefin Bettina Dickes gar nicht schmecken. Zumal hier offenbar alte Rechnungen beglichen werden sollen. Die abtrünnige Parteilose kostet Dickes Stimmen – wenigstens so viele, dass es am Ende knapp für sie werden könnte. Und wenn jetzt die AfD doch noch einen Kandidaten stellt, gehen der Christdemokratin weitere Stimmen flöten. Nun könnte sich einer ja ins Fäustchen lachen: Hans-Dirk Nies, Landratskandidat der SPD. Besser nicht, denn schon soll sich, wie gestern zu hören, eine weitere Kandidatin, diesmal des linken Lagers, auf den Weg in die Landratsurwahl machen. Ob Nies oder Dickes: Sicher durch ist keiner!

