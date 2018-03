Angebranntes Essen im Altenheim: Streit um Kosten für Feuerwehreinsatz vor Gericht

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Ein Brandmelder in einem Altenheim schlägt Alarm, die Feuerwehr rückt an, doch der vermeintliche Brand entpuppt sich als angebranntes Essen: Wer muss in diesem Fall für den Einsatz der Rettungskräfte zahlen? Das wird seit Dienstag vor dem Verwaltungsgericht in Bad Kreuznach verhandelt.