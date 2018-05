Der Bauhof der Stadt Lauterecken muss sein Scherflein zur Schlosssanierung beitragen. Darin sind sich das Architektenbüro Cappel (Altenglan) und der Stadtrat einig. Grund dafür ist, dass auch in der begrenzten Ausschreibung der Maurerarbeiten im Schlosshof nur ein überteuertes Angebot eintraf. Der Rat hob daher die Ausschreibung auf. Stadtbürgermeister Heinrich Steinhauer (FWG) berichtete in der Sitzung am Dienstagabend, dass ein Maurer ins Bauhofteam eingestellt wurde, von dessen Fähigkeiten man überzeugt sei.

Peter Cappel erläuterte auf mehrfache Nachfrage einiger Stadträte detaillierter die Maurerarbeiten im Hof. Es gehe um zwei Ziermauern, eine Stützmauer und die Treppenstufen. Insgesamt müssten fünf Kubikmeter Mauerwerk errichtet werden, ...

Lesezeit für diesen Artikel (286 Wörter): 1 Minute, 14 Sekunden

