Allez hopp zum Aufgalopp im Narrenkäfig – Sicherheitskräfte und Rettungsdienste gewappnet [Zugstrecke]

Das närrische Spektakel kann beginnen. Nach den Saalschlachten steuert die fünfte Jahreszeit ihrem Höhepunkt, der Straßenfastnacht, entgegen. Zum Aufgalopp geht's am Schwerdonnerstag, im klassischen Sinn dem Altweiberfasching, in den Käfig auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt. Und von Samstag an schlängeln sich die Umzüge durch Stadt und Land. Alles immer unter der Prämisse: Spaß haben, fröhlich sein, friedlich feiern.

Die Straßenfastnacht lockt Jahr für Jahr Tausende Besucher nach Bad Kreuznach. Im Käfig feierten 2017 rund 10 000 Narren. Bei guten Witterungsverhältnissen, die Prognosen sind entsprechend, werden mehr als 13 000 erwartet. DRK und Sicherheitskräfte sind vorbereitet.

Foto: Deutsches Rotes Kreuz

Für die Vorsitzende des Vereins Kreiznacher Narrefahrt, Frau Zugmarschall Cornelia Christmann-Faller, ein Herzenswunsch: „Ich erinnere mich gern an das tolle Bild, das wir im vergangenen Jahr von der Kornmarktbühne aus hatten – mit den vielen feiernden Menschen. Das möchte ich wiedersehen.“ Begriffe wie Saufparty oder Komasaufen sind ihr suspekt. „Das ist es einfach nicht“, unterstreicht die Zugmarschallin und erinnert an die geringe Zahl von Zwischenfällen, die Polizei und Rotes Kreuz 2017 rund um den Narrenkäfig und die Narrefahrt registrierten.

Stichwort Sicherheit: Polizei, Sanitätsdienste und die Kreuznacher Stadtverwaltung haben zahlreiche Maßnahmen zum Schutz der Besucher getroffen. Wie schon zuletzt beim Jahrmarkt gibt es aber keine konkreten Anhaltspunkte für einen Anschlag, betont Arndt Hebel, stellvertretender Dienststellenleiter der Bad Kreuznacher Polizei. Er und seine Kollegen, zusätzlich auch die der Bereitschaftspolizei, setzen auf einen „ähnlich entspannten Verlauf wie 2017“.

Neben der Security im Käfig soll dafür auch die polizeiliche Präsenz drum herum sorgen. Insgesamt greift das bewährte Konzept. Nur an kleinen Stellschrauben wurde gedreht. So wird die Videoüberwachung an neuralgischen Punkten forciert, verrät Hebel. Nach dem Tag der Deutschen Einheit in Mainz steht entsprechende Technik zu Verfügung, die die Bilder direkt in die Polizeiinspektion überträgt.

An den Kontrollstellen im Innenstadtbereich, wo kein Alkohol, keine Gläser und Glasflaschen mitgeführt werden dürfen, unterstützen Polizeistreifen die Kollegen des Ordnungsamtes. Wie Hebel weiter unterstreicht, werden auch An- und Abfahrtswege in einem größeren Radius als bisher überwacht.

Mobile Straßensperren, sogenannte Poller, werden am Donnerstagmorgen vom Bauhof der Stadt in der Rossstraße, der Mühlenstraße/Ecke Beinde, der Mannheimer Straße/Ecke Römerstraße Straße und der Kreuzstraße/Ecke Hasengasse und Hospitalgasse eingerichtet. In diesem Zusammenhang verweist Bauhofmitarbeiter Timo Becker auf den Appell „Helfende Hände schlägt man nicht“, weil Angriffe auf Sicherheitskräfte in jüngster Zeit zugenommen hätten.

Mobile Straßensperren wie diese Poller werden am Donnerstagmorgen wieder vom städtischen Bauhof aufgestellt – mit Appell.

Foto: Stadt KH

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) wird mit rund 70 ehrenamtlichen Kräften und mehreren mobilen Teams am Donnerstag beim Narrenkäfig im Einsatz sein. An der Narrefahrt sind zusätzlich auch Arbeiter-Samariter Bund und die Malteser im Dienst. Auch am Samstag werden technische Sperren entlang der Zugstrecke eingerichtet. Alkohol- und Glasverbot sind dann allerdings aufgehoben.

Los geht's am Donnerstag um 11.11 Uhr. Geöffnet ist der Narrenkäfig bis 20 Uhr. Die Erfahrung zeigt, dass es danach erst richtig zur Sache geht, wenn in den Kneipen weitergefeiert wird. Nachlauf nennt das die Polizei und fährt Sonderschichten. Die Narrefahrt beginnt um 13.33 Uhr und steuert zum Finale ebenfalls den Kornmarkt an. Übrigens: Im Verkaufsstand in der Fußgängerzone gibt es noch Eintrittsbändchen für den Narrenkäfig und erstmals Zugplakettcher (2 Euro) zur Unterstützung der Narrefahrt. Tribünenkarten (je 10 Euro zugunsten der Aktion „Mut tut gut“) sind im Quellenhof oder samstags an der Tribüne erhältlich.

Von unserem Redaktionsleiter Gustl Stumpf