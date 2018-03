Absatz rückläufig: Nahewinzer unter Druck

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Die 62. Kreuznacher Wintertagung im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (DLR) bot am Eröffnungstag aktuelle Themen wie die Düngeverordnung oder die Spätfrostgefahr für die Weinbauern an der Nahe. Einen weiteren Schwerpunkt setzten die Berater und Experten des DLR am Nachmittag mit neuen Wegen in gleich dreifacher Hinsicht: Digitalisierung, Dachmarke Nahe und alternative Betriebsformen standen auf dem Programm der Fortbildungsveranstaltung, zu der Dienststellenleiter Michael Lipps in der gut besetzten Aula begrüßte.