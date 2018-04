Überfall auf Modegeschäft in Kreuznacher Brückenhaus: Pantomime beobachtete aus nächster Nähe [Update/Video]

Schrilles Sirenengeheul in der Bad Kreuznacher Innenstadt am Dienstagmittag: Zwei vermummte Männer überfielen gegen 13.40 Uhr ein Modegeschäft auf der Mühlenteichbrücke und flüchteten anschließend unerkannt. Wie die Polizei jetzt mitteilte, erbeuteten sie wenige hundert Euro.

Laute "Hilfe, Hilfe"-Rufe machten Passanten aufmerksam, die gegen 13:45 Uhr an den Kreuznacher Brückenhäusern vorbeiflanierten. Eine Verkäuferin des Modegeschäfts Adenauer stand auf der Straße vor dem Geschäft; sie war gerade von zwei Männern überfallen worden.

Nach ersten Informationen waren zwei Männer mit Kapuzen in den Laden gegangen und hatten Geld verlangt. Sie flüchteten anschließend mit der Beute über die Nahebrücke in Richtung Historische Neustadt. Eine anschauliche Demonstration des Ereignisses konnte ein Pantomime liefern, der direkt neben dem Geschäft auf seinem Podest stand.

Über die Höhe der geraubten Summe gibt es noch keine Informationen; Polizei und Kriminalpolizei ermitteln. to

[Update, Di 16 Uhr] Wie die Polizei jetzt in einer Pressemeldung mitteilt, betraten zwei männliche Personen gegen 13.40 Uhr ein Bekleidungsgeschäft im Bereich der Brückenhäuser in der Mannheimer Straße. Sie hielten ein Messer in der Hand und forderten von einer Angestellten die Herausgabe der Tageseinnahmen. Mit einer Beute von wenigen hundert Euro flüchteten die Täter anschließend unerkannt zu Fuß in Richtung Zwingel/Neustadt.

Die Polizei leitete sofort die Fahndung ein, bisher aber erfolglos.

Beschreibung der beiden männlichen Täter:

Haupttäter:

bewaffnet mit einem Messer

ca. 180 cm groß,

Brillenträger,

schlank,

rothaarig,

bekleidet mit einem hellen Parka mit Kapuze,

maskiert mit einem weiß-schwarzen Tuch vor dem Gesicht,

sprach akzentfreies Deutsch

Zweiter Täter

ca. 175 cm groß,

schlanke, sportliche Figur,

bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke mit Kapuze

Die Polizei Bad Kreuznach bittet etwaige Zeugen um sachdienliche Hinweise.