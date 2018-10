Fashionshow, die Zweite bitte. Nach der erfolgreichen Premiere im Frühjahr steigt am kommenden Samstag die zweite Auflage der Modenschau, die die Einzelhändlerinitiative „Meine Stadt Bad Kreuznach“ im Parkhotel Kurhaus veranstaltet – zum Zug kommen dabei wieder Models aus der Region und Mode aus Geschäften der Innenstadt, wie „Meine Stadt“-Geschäftsführer Andreas Schnorrenberger erzählt. Mit an Bord sind in diesem Jahr das Modehaus Adler, die Bekleidungsgeschäfte „Oui“, „Cuplé“ und „Teatro“, die Boutiquen „Sandkorn“ und "Stephanie Mode", der Brautmodeladen „Trau dich evig, sowie „Teatro“ und „Different“, ebenso Aktivoptik.

Schnorrenberger und Mitstreiter setzen in diesem Jahr wieder bewusst auf das Motto „Fashion und Show“. „Wir wollen die aktuellen Herbst- und Wintertrends zeigen, aber auch andere Elemente mit einbringen“, orakelt ...

