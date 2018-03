57000 Euro Schaden am Gräberfeld: Dicke Eiche wird zum Präzedenzfall

Die Stadt soll für Schäden an Gräbern 57.000 Euro zahlen – Versicherung geht in die Berufung

Die dicke Eiche, die vor fast drei Jahren auf dem Kirner Friedhof im Sturm „Niklas“ umgestürzt war, ist längst Geschichte. Die juristische Aufarbeitung dürfte aber trotz des jetzt ergangenen Richterspruchs noch einige Zeit (Jahre?) dauern. Das Bad Kreuznacher Landgericht verurteilte diese Woche die Stadt Kirn in dem Streitfall um die Schadensregulierung an 18 Gräbern zu vollem Schadensersatz. Bürgermeister Martin Kilian informierte uns auf Anfrage aus der Urteilsbegründung: Die Stadt hätte sich nicht damit begnügen dürfen, ein Gutachten nur in Auftrag zu geben und sich dann mit den Ergebnissen zufrieden zu geben. So begründet das Gericht den Schuldspruch. Das Gutachten hätte zumindest insoweit geprüft werden müssen, ob die Ergebnisse auch plausibel sind.

Diese Ansicht sei in der Verwaltung im wahrsten Sinne aufgeschlagen, sagt der Bürgermeister. Man wolle ja keinesfalls den betroffenen Bürgern etwas vorenthalten oder ihnen die zustehende Entschädigung versagen. Aber dass man sich künftig nicht mehr auf ein Gutachten verlassen dürfe, das habe doch etwas verwundert.

Weil es sich hier dann doch um eine Grundsatzfrage zu handeln scheine, wolle der Gemeindeversicherungsverband (GVV in Köln) als Herr des Verfahrens beim Oberverwaltungsgericht Koblenz gegen das Urteil Berufung einlegen. Die Begründung: Aus Sicht der Versicherungsjuristen sei das Kreuznacher Landgerichtsurteil in mehrfacher Hinsicht nicht akzeptabel. Es geht um 57.000 Euro.

Die 27 Meter hohe Eiche war am 31. März 2015 im Sturmtief „Niklas“ umgefallen und hatte 20 Gräber beschädigt, darunter die Cauer-Denkmäler der Familie Andres (wir hatten über die Renovierungsarbeiten umfangreich berichtet). War es jetzt höhere Gewalt, ein Sturmschaden oder doch ein Haftpflichtfall, weil der Baum erkennbar krank war? Der SWR berichtete, schaltete selbst einen Gutachter ein. Dieser zweifelte das Baumgutachten der Stadt an. Darin hatte es geheißen: Der Baum stehe sicher, die nächste Prüfung sei erst 2018 wieder fällig. Der Sturm sei schuld gewesen, also höhere Gewalt und kein Schadensersatzanspruch gegenüber der Stadt. Das SWR-Gegengutachten eines der bekanntesten deutschen Baumexperten kam dagegen zu dem Ergebnis: Der Baum sei so stark von Pilzen befallen gewesen, dass er auch ohne Sturm umgefallen wäre. Deshalb müsse die Stadt oder eben deren Versicherung zahlen.

Was nun? Die Stadt hatte ein renommiertes Büro beauftragt. Selbst die Sichtprüfung hatte noch bei Pflegearbeiten sechs Wochen vor dem Fall die Standsicherheit bestätigt. Bürgermeister Kilian sagte damals: Man sei mit Sachverstand und keineswegs „hemdsärmelig“ vorgegangen. Für alle Fälle und eventuelle neue Gutachten blieb und bleibt der Wurzelstock des 1,50 Meter dicken Baumriesen an Ort und Stelle liegen. „Wir wollen nichts verschleiern oder verbergen“, merkt Martin Kilian dazu an.

Jetzt geht's also ums Prinzip. Und das Verfahren dürfte nicht nur in Kirn, sondern landesweit mit Argusaugen beobachtet werden. Denn Friedhofs- oder Alleebäume, die zum Versicherungsfall taugen, gibt es landauf, landab in Mengen.

Zum Beispiel in Kirn. Dort hatte der Stadtrat wie berichtet das Fällen der acht riesigen Kastanien am Spielplatz Steinenbergstraße nach längerer Debatte beschlossen. Was ist dort jetzt zu tun, muss ein neues Gutachten her? Wenn ein Experte urteilt, Bäume müssten fallen, könnte ein Gegengutachter für den Erhalt stimmen. Im Kastanienfall ist die Sache aber offenbar klar: Es gibt ein zweites Gutachten, und es hat sich gar unabhängig von einem Auftrag durch die Stadt ein weiterer Gutachter die Bäume angesehen, weiß Bürgermeister Kilian. Auch die Landespflege habe die Plausibilität der Fällaktion abgesegnet, also 4:0 fürs Fällen. Das soll im Januar passieren. Der Boden wird ausgetauscht, neue Bäume werden gepflanzt und der durch Sponsoren bereits finanzierte Baumhöhenpfad angelegt.

Planerin Ute Wünsch, die für die Stadt Kirn das Projekt „Leben am Fluss“ realisierte und auch den Stadtpark an der Friedrichsstraße plant, werde ein Pflanzkonzept erstellen, sagt Kilian.

Unabhängig vom juristischen Ausgang, welcher Gutachter recht bekommt: Kirn bleibt auf seinem Schaden sitzen. Personal und die Eichenentsorgung kosteten Tausende. Ein Grund, den Gutachter auf Schadensersatz zu verklagen? Armin Seibert

Kommentar

Vor fast drei Jahren fiel ein Baumriese auf dem Kirner Friedhof um, obwohl ihm Standsicherheit bescheinigt war. Zum Glück war morgens gerade niemand dort, es gab keine Verletzten. Jetzt urteilt das Landgericht, die Stadt habe sich nicht auf ein Gutachten verlassen dürfen. Angesichts zahlreicher Gegengutachter und auch der Prüfung durch Forstleute scheint klar zu sein: Diese eine dicke Eiche war wohl wirklich nicht so standhaft wie bescheinigt.

Dennoch ist es fragwürdig, einer Verwaltung, eigentlich allen Verwaltungen, aufzugeben, Gutachten kritischer zu prüfen. Kommt ein Gutachter zu einem anderen Ergebnis als der Kollege, wäre ein drittes Gutachten fällig. „Noch 'n Gutachten“ hieß es oft scherzhaft bei der seit Jahrzehnten köchelnden Fusionsdebatte von Kirn und Kirn-Land. Wie auch immer die Berufung ausgeht: Die Juristen brauchen sich über Arbeit nicht zu beklagen, die Bürokratie lebt.

