50 Winzer vereint: Vinothek im Dienheimer Hof öffnet im Mai

Mitte Mai soll die neue Vinothek für die Naheregion im seit Januar geschlossenen Dienheimer Hof in Bad Kreuznach eröffnen. Das teilte Laura Schneider, Geschäftsführerin von Weinland Nahe, auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Im Dienheimer Hof findet die Vinothek ihre Heimat. Ein Leiter für das neue Aushängeschild von Weinland Nahe ist schon gefunden.

Foto: Josef Nürnberg

Von Kurt Knaudt

Die GmbH, die das Projekt finanzieren und tragen soll, ist längst gegründet. In ihr sind neben der Sparkasse Rhein-Nahe, der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück und der Wirtschaftsförderung des Landkreises, die zusammen mit Weinland Nahe die Investitionskosten von rund 50 000 Euro schultern, inzwischen rund 50 Winzer vereint.

Die Summe ist vergleichsweise niedrig, weil ansonsten in dem historischen Gebäude in der Mannheimer Straße 6 alle Voraussetzungen bereits erfüllt sind. "Die Räumlichkeiten sind für diesen Zweck optimal", freut sich die Geschäftsführerin. Das Geld fließt in die Ausstattung. Dazu gehören ein hochwertiges Weinregal, das von einer über eine eigene Schreinerei verfügenden Firma aus Hagen hergestellt wird, und eine spezielle Beleuchtung, die von der Firma Casa Due aus Bad Kreuznach kommt.

Auch ein Leiter für die Vinothek, in der es auch eine Weinbar geben wird, ist bereits gefunden. Er soll diese Woche vorgestellt werden. Auf die Stellenausschreibung hatten sich mehr als 20 Kandidaten beworben. Sie war laut Laura Schneider bewusst auf die Region beschränkt, "weil es hier genug Menschen mit dem nötigen Fachwissen gibt". Das gilt auch für die Suche nach den weiteren Mitarbeitern. Zum Kernteam gehören neben dem Chef noch zwei Festangestellte. Dazu kommen etliche Aushilfen.

"Die Zusammenarbeit mit allen an diesem Projekt beteiligten Partnern ist richtig gut gelaufen", betont die Geschäftsführerin. Darin schließt sie Reinhold Stenger als Eigentümer des Dienheimer Hofs ausdrücklich mit ein. "Für beide Seiten ist das eine Win-win-Situation." Weil alles nach Plan gelaufen ist, kann die Vinothek jetzt wunschgemäß im Mai eröffnet werden. "Das war uns wichtig, weil Mai und Juni starke Monate sind", wie Laura Schneider weiß.

Die Vinothek ist mittwochs bis sonntags von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Ausnahme ist der Freitag: Dann macht sie wegen des Wochenmarkts schon um 11 Uhr auf. Im Angebot sind kleine Speisen, natürlich eine breite Auswahl an Naheweinen, alkoholfreie Getränke sowie Kaffee und Tee. Jeden Mittwoch gibt es einen "Wine after Work"-Abend mit einem besonderen Angebot: Das kann mal Livemusik, mal ein besonderer kulinarischer Leckerbissen sein.

Mit im Boot sind auch die Gesundheit und Tourismus GmbH (GuT) sowie die Vereinigung der Kultur- und Weinbotschafter, die die Vinothek ideell und werbend unterstützen. Das Schild, mit dem an verschiedenen Stellen auf die Vinothek hingewiesen werden soll, ist fertig. Mitte April soll in einer Besprechung mit der Stadt geklärt werden, wo es überall aufgestellt werden kann. Auch ein Gewölbekeller für besondere Veranstaltungen ist im Dienheimer Hof vorhanden. Dort wären auch Schulungen möglich. Die Weinland-Nahe-Geschäftsführerin denkt dabei auch an die Initiative von Udo Bamberger (DLR), der die Zusammenarbeit von Gastronomen und Winzern zum beiderseitigen Nutzen verbessern will.

Auch Laura Schneider sieht da noch viel Potenzial. Eine zentrale Erkenntnis des anerkannten Weinexperten lautet ganz im Sinne von Weinland Nahe: Feinherbe Rieslinge passen zu fast allen Speisen.

Seite 22: Naheweine können jedes Essen bereichern