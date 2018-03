16-Jähriger fährt Auto der Oma zu Schrott: "Spritztour" endet im Straßengraben

Wie sagt er's jetzt der Oma? Der 16-Jährige, der in der Nacht zum Donnerstag auf der Landstraße zwischen Daubach und Bockenheim einen Wagen zu Schrott gefahren hat, wird jedenfalls einiges zu erklären haben.

Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht.

Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv – dpa

Der junge Mann hatte sich das Auto seiner Oma ausgeliehen und mit drei Freunden eine Spritztour unternommen. Auf dem Rückweg in seine Heimatgemeinde am Soonwaldrand befuhr er kurz vor 2 Uhr die Kreisstraße 23 von Daubach in Richtung Bockenauer Schweiz. Dabei verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über den Opel Corsa und fuhr in den Graben.

Die Polizei geht davon aus, dass der Jugendliche zu schnell unterwegs war und auf regennasser Fahrbahn nach links in den Graben schleuderte. Der Pkw blieb als wirtschaftlicher Totalschaden im Straßengraben liegen.

Die Jugendlichen versuchten jemanden zu finden, der das stark beschädigte Auto in der Nacht noch aus dem Graben ziehen sollte, bevor die Polizei an den Unfallort gerufen wurde.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der 16jährige Enkel der Halterin des Corsa offensichtlich unerlaubt den Ersatzschlüssel "ausgeliehen" hatte und mit seinen Freunden eine "Spritztour" unternahm. Der 16jährige ist natürlich nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Das Auto der Großmutter erlitt augenscheinlich einen wirtschaftlichen Totalschaden, Schadenshöhe circa 4000 Euro.