Rennen um den freien Platz im Stadtvorstand: Die schnellsten roten Socken von Kreuznach

Es begab sich aber zu der Zeit, als das verbliebene ungleiche Bad Kreuznacher Stadtvorstandsduo verzweifelt nach einem dritten Mitsitzer auf dem ach so unbequemen Stadthaussofa suchte. Die Stadtspitze wollte einfach wieder noch mehr Charme versprühen. Mit dem gewinnbringenden Lächeln eines Charmebolzens vom Schlage Bürgermeister Wolfgang Heinrichs allein lässt sich eher keine Wahl gewinnen. Im Jahre null nach „Smiling“ Udo Bauschs Abflug war also nichts mehr so, wie es schien. Auf der Puppentheaterbühne ging es drunter und drüber, nachdem der Wirtschaftswundermann die Brücke des Traumschiffs „Crucenia“ verlassen hatte. Der Lotse ging von Bord, er riss eine riesige Lücke. In die nun ein anderer fällt. Was nun? Ein neuer Sonnyboy muss her!

Der Platz zwischen der OB und dem Bürgermeister ist frei. Ob Henschel das Rennen macht? Karikatur: Albert Gattung Foto: Gattung

Ein Stoff für Träumer und für Literaten: Aufgeführt wird ein surrealistisches Politschauspiel mit komödiantischen wie tragischen Elementen – zugleich ein anschauliches, tief verstörendes Sittengemälde von den paradiesischen Zuständen hinter den Stadthaustüren, schwärmen die Kritiker. Titel: „Ein Neuer wird kommen.“ Oder: Die schnellsten roten Socken von Bad Kreuznach und das Rennen um den freien Platz an ihrer Seite.

Da sage noch einer, Bausch habe Spuren in der Stadtgeschichte hinterlassen. Auch wenn keiner merkt, dass er weg ist, das Modell Bausch ist schon eine Marke. Doch der Wirtschaftsmagier, der Netzwerkhexer, der Wunderläufer hat die Kreuznacher Showbühne verlassen. Und in Rüsselsheim hat's „boom“ gemacht. Die nicht mehr existierende Opel-Aktie ist schlagartig in ungeahnte Höhe geschossen. Das letzte Bausch-Wunder.

Es werden noch Statisten gesucht

In Kreuznach will ihm nun der Law-and-order-Mann, der politische Überflieger Andreas Henschel, als zweiter Stadtbeigeordneter folgen, in Bauschs riesige, Furcht einflößende, mindestens eine halbe Nummer zu groß geratene Fußstapfen treten. Nach dem Wunderläufer jetzt ein Sprinter. Denn schnell soll's über die Bühne gehen. Der Kandidat ist zwar nicht grün hinter den Ohren, sondern rot, dafür hat er, wenn schon nicht den Lotsenschein, so wenigstens das richtige Parteibuch in der Hand, der SPD-Shootingstar. Seine blaue Polizeiuniform hat er flugs ausgezogen und ist ins rote Sporttrikot geschlüpft. Farblich passt das schon einmal blendend zum purpurroten Dress Ihrer Majestät, Heike I, Königin von Cruciniacum vom Geschlecht der Kaster und Meurer.

Demokratisch korrekt werden jetzt noch ein paar Statisten gesucht – Mitläufer, die sich trauen, gegen die schnellsten roten Socken von Kreuznach und damit der Welt, gegen Andy „Speedy Gonzales“ Henschel, anzutreten. Doch keiner will. Die CDU suchte verzweifelt, konnte aber lange keinen mutigen Bewerber hinterm Ofen(-Freund) hervorlocken. Schließlich fiel aus heiterem Himmel doch noch ein Konkurrent aus allen Wolken. Ob‘s daran lag, dass der Ausgang des Rennens so unsicher ist? Hinter den Politkulissen wird nicht gemauschelt, nur auf Stimmenjagd gegangen. Sein oder Nichtsein: Alles hat seinen Preis. Wie wär's mit einem Sitz im Jahrmarktsausschuss!?

Die Chancen, gegen Henschel zu gewinnen, stünden aber auch ohne Hinterzimmerkungeleien schlecht, denn er ist bei Jamaika als Oppositioneller in die Lehre gegangen, musste sich mit dem Usain Bolt unter den Stadtpolitikern, „Mister FDP“ Jürgen Eitel, messen. Die Roten rannten so lange gegen das schwarz-grün-gelbe Chaos an, bis sich das Dreierbündnis vor Schreck selbst zerlegte. Das führte zur GroKo furioso aus lauter Lust, schnell zum Frust und zum Bruch mit der Klopfer-CDU – der beliebte, normale KH-Wahnsinn. Henschel ist also zumindest eins: schnell (dabei).

Doch das Ganze entpuppt sich bald als Puppenspiel mit viel Tamtam, das Henschel-Trainer Günni, die Rote Eminenz hinter Ihrer Exzellenz, am fehlenden roten Faden der Stadtpolitik genialistisch-chaotisch, verbissen-locker, aber immer äußerst selbstbewusst führt. „Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? – Siehst Vater, du den Erlkönig nicht? – Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.“ Henschel braucht sich also nicht zu sorgen. Günni steht ihm bei. Wehe, wenn diesem einer in die Quere kommt – der ambitionierte Knappe Klopfer etwa, der Weingroßhändler mit seiner kleinstädtischen Großmannssucht. Dagegen muten die Fischerkämpfe auf der Roseninsel an wie ein Kinderspiel. Was für ein Schauspiel! Theaterdonner, Grollen und Grummeln im Rat der 44 Ritter von der traurigen Gestalt an Königin Heikes Tafelrunde!

Sonnyboy Henschel aber kann mit jedem. Er ist der Mann für alle (Not-)Fälle. Notfalls würde der große Kuschler und Kommunikator, der Menschenfreund und -kenner, der ewig jovial dreinschauende, immer freundliche, qualvoll harmoniesüchtige Mediator-Moderator einspringen und nach dem Rechten sehen. Über mangelnde Arbeit wird er sich da kaum beklagen können – als smarter Schlichter zwischen der Chefin, der roten Heike, und dem schwarzen Abt, Kämmerer Heinrich. Endlich mal einer, der für Ruhe in der Neustadt sorgt und in den Parkanlagen aufräumt. Den wirren Stadtrat ruhigzustellen, dürfte da eine schwerer zu bewältigende Aufgabe sein. Doch zur Not werden die Wort- und Rädelsführer in den Ratskeller gesperrt. Wer braucht in KH schon eine Regierung? Die Verwaltung schafft alles ganz allein.

Fachwissen ist auch wichtig

Fachwissen und Qualifikation für den Job sind wichtig, aber weniger gefragt. Henschel wuchert mit seinen Stärken Harmoniesucht, Team- und Kommunikationsfähigkeit, Menschenführung. So einen will die OB. Egal, welche Aufgaben! Egal, wohin der Weg auch führt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das war am Hochstroßeck schon immer so. Außerdem: Das profunde Fachwissen wird gemeinhin hoffnungslos überschätzt. Und Frühstarter werden hier nicht disqualifiziert, sie bestraft das Leben mit dem Sieg. Trotz allem reichte es trotzdem nicht: Henschel verlor das Rennen. Weil er erst im Kreuznacher Stau stecken blieb und dann über die nicht vorhandenen versenkbaren Poller auf der Champs-Elysee-Kurhausstraße stolperte. Also doch nur eine Sternschnuppe. Aber was für eine Sporttragödie! Täubchen Delaveaux wusste es ja sofort, gurrte es feixend von den Neustadtdächern.

Für Henschel gilt: Als Beamter darf man nichts annehmen – nicht einmal Vernunft. Das wusste schon Dieter Hildebrandt. Beim Kreuznacher Stadtrat stimmt das so nicht. Hier darf man alles annehmen. Sogar, dass er SPD-Kronprinz Andreas Henschel nicht wählt. Der kann sich ja mit Franz Kafkas „Kleiner Fabel“ trösten: „Die Welt wird enger von Tag zu Tag“, jammerte die Maus – „du musst nur die Laufrichtung ändern ...“ Harald Gebhardt