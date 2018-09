Das Hochwasser an der Nahe rauschte 1993 und 1995 mit verheerender Gewalt zu Tal. Millionenschäden mussten die Flussanrainer verkraften: In Kirn, in Sobernheim, in Bad Kreuznach und in fast allen kleinen Orten. Das Naheprogramm wurde schon bald darauf Ende der 90er-Jahre ausgeklügelt, Kirn und Bad Kreuznach erhielten massiven Schutz. Nach und nach erfolgten weitere Schutzmaßnahmen.

So ging vor zwei Jahren zwischen Bretzenheim und Langenlonsheim ein Polder mit kombinierter Fischaufstiegshilfe ans Netz und beschert etwa Bretzenheim als Unterlieger der eingedeichten Kreuznacher einen deutlich niedrigeren Nahepegelstand ...

