Die Kreuznacher CDU bleibt ein hoffnungsloser Fall

Rekordverdächtig kurz ist nicht nur die Amtszeit von Anna Roeren-Bergs als CDU-Fraktionschefin: Drei Monate war sie im Amt! Rekordverdächtig hoch ist auch der Verschleiß der Kreuznacher CDU an ihren Führungskräften in kürzester Zeit.

Harald Gebhardt

Nach Silke Dierks ist Anna Roeren-Bergs seit 2014 die zweite Hoffnungsträgerin, die mit großen Vorschusslorbeeren gestartet war und schnell wieder das Handtuch warf oder werfen musste. Dierks hielt sich nicht einmal ein Jahr lang an der Spitze des Stadtverbands, Roeren-Bergs eineinhalb Jahre.

Ob ihr Rücktritt auch der Anfang vom Ende der GroKo ist, bleibt abzuwarten. Fest steht: Die Stadt-CDU ist ein zerrissener Haufen und offenbar unführbar. Man dreht sich im Kreis, dümpelt perspektivlos vor sich hin: Jeder Neuanfang endet mit einer Bruchlandung. So kommt die CDU auf keinen grünen Zweig. In der Verantwortung steht auch CDU-Landeschefin Julia Klöckner. Sie sollte mal auf den ein oder anderen Talkshow-Auftritt verzichten und stattdessen in ihrem Heimatverband nach dem Rechten sehen und für Ordnung sorgen.

