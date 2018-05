Folge 147: De Philosoph – Simon Jakob unn es Staune

Aus unserem Archiv

Uff meiner Butter steht: „Aus deutschen Landen frisch auf den Tisch“. Awwer ich muss heut san: „IN deutschen Landen frisch AUS dem Tisch“, denn das Fotto is nit getürkt, sondern so echt wie de Simon Jakob, der do sitzt. Der hatt im Sommer zusamme mit seim Vadder, em Malermeischter Rainer Jakob unser Speisekammer unn die Kellertrepp neu gestriche. Im alte Lagerraum hatte se es Materjal abgestellt. Änes Tag is de Simon no Feieromend zu mir komm unn sat, er wollt mer gern was zeije: Er hott mich im alte Lagerraum an mei früherer Küchetisch geführt unn mir dene Prachtpilz gezeit, der dort aus de Tischplatt erauswächst.