Die Stadt Nassau saniert die Arnsteiner Straße. Der bei einer Gegenstimme gefasste Beschluss des Rates war an die Bedingung geknüpft, dass die Maßnahme im Rahmen des Programms Stadtumbau mit einem 80-prozentigen Zuschuss auf den Stadtanteil der Kosten gefördert wird. Das ist nun der Fall. Die Maßnahme ist in dem Bewilligungsbescheid berücksichtigt, die Infrastrukturminister Roger Lewentz nun Stadtbürgermeister Armin Wenzel (CDU) überreichte. Folglich kann nun die Planung der Baumaßnahme in Auftrag gegeben werden.

Bei Baukosten von schätzungsweise insgesamt einer Viertelmillion Euro muss die Stadt dann lediglich 20 000 Euro aufbringen. 60 Prozent der Gesamtkosten tragen die Anlieger, wobei laut Beschlussvorlage bereits in diesem Jahr ...

Lesezeit für diesen Artikel (425 Wörter): 1 Minute, 50 Sekunden

