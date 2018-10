Die ersten, spontanen Reaktionen auf den ersten Entwurf eines Projektes für betreutes Wohnen auf dem ehemaligen Brauereigelände sind positiv. Ratsmitglieder und Bürger bekundeten in der Sitzung des Stadtrats am vergangenen Donnerstag ihre Zustimmung zu dem, was von Stefan Seip, Geschäftsführer der Leifheit Immobilien und Beteiligungen GmbH (LIB), und Architekt Georg Lambert vorgestellt worden war. Beide sehen sogar Möglichkeiten, bei großer Nachfrage weitere Wohnungen in unmittelbarer Nähe anzubieten. In einem ersten Schritt soll Wohnraum für 60 Senioren geschaffen werden.

Für die CDU lobte Fraktionsvorsitzende Petra Wiegand die Machbarkeitsstudie. „Auf den ersten Blick bin ich sehr angetan davon“, sagte sie. Erfreulich sei auch, dass durch die Tiefgarage der in Nassau ...

Lesezeit für diesen Artikel (452 Wörter): 1 Minute, 57 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.