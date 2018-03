Wohnhausbrand war nur ausgedacht: Erneut falscher Alarm bei der Feuerwehr

Am frühen Samstagmorgen hat sich ein Anrufer einen üblen Scherz mit Feuerwehr und Polizei erlaubt: In der Schwalbacher Straße brenne ein Haus, sagte der Anrufer. Nur: Das Szenario war ausgedacht, es gab keinen Brand. Die Polizei vermutet einen Trittbrettfahrer dahinter.

Symbolfoto. Foto: picture alliance / dpa

VG Nastätten – Am frühen Samstagmorgen hat sich ein Anrufer einen üblen Scherz mit Feuerwehr und Polizei erlaubt: In der Schwalbacher Straße brenne ein Haus, sagte der Anrufer. Nur: Das Szenario war ausgedacht, es gab keinen Brand.

Die Polizei vermutet einen Trittbrettfahrer dahinter. Erst vor einigen Tagen hatte ein anderer Mann einen Verkehrsunfall erfunden und die Retter angerufen.

Um fünf Uhr am Samstagmorgen sei der Anruf eingegangen, berichtet die Polizei St. Goarshausen auf Nachfrage der RLZ. Der Anrufer habe nur gesagt, dass in der Schwalbacher Straße ein Haus brenne. In welchem Ort das sei und seinen Namen habe er nicht mitgeteilt.

Weil die Beamten davon ausgehen mussten, dass Menschenleben in Gefahr sind, mussten sie die Feuerwehr alarmieren – trotz der bruchstückhaften Informationen. In solchen Fällen müsse man einfach reagieren, heißt es aus der Polizeiinspektion.

Da es in Nastätten und in Strüth eine Schwalbacher Straße gibt, rückten beide Wehren aus – und kehrten erfolglos zurück. "Missbrauch von Notrufen" heißt das Vergehen des Anrufers im Strafgesetzbuch.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein anderer Anrufer einen Unfall auf der Bädeerstraße erfunden und die Rettungskräfte alarmiert. Die Polizei vermutet einen Nachahmer zu diesem Fall. Dass es um denselben Täter geht, glaubt sie nicht.

Es gebe einen dringenden Tatverdacht für den ersten Fall. Und die Stimme dieses Mannes unterscheide sich deutlich von der, die am Samstagmorgen den angeblichen Brand meldete.

Bei dem erfundenen Brand in der Schwalbacher Straße dürften etwa 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei im Einsatz gewesen sein, schätzen die Beamten in St. Goarshausen. Der üble Scherz des Anrufers werde wohl mehrere tausend Euro kosten. Die Polizei hat ein Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Von unserem Reporter Alexander Hoffmann