Widerstand gegen Fusion: Geisig sucht juristische Schützenhilfe

Aufgeben? Nicht mit den Geisigern – jedenfalls nicht so ohne Weiteres: Die Taunusgemeinde sucht weiter nach Mitteln und Wegen, aus der bevorstehenden Fusion zwischen den Verbandsgemeinden Nassau und Bad Ems auszuscheren und in die VG Nastätten zu wechseln. Jüngster Schritt in diese Richtung: Auf seiner Januarsitzung hat der Geisiger Ortsgemeinderat beschlossen, ein entsprechendes Rechtsgutachten in Auftrag zu geben. Die Anwaltskanzlei Kunz in Koblenz soll prüfen, ob eine Klage gegen die erzwungene Zugehörigkeit zur künftigen VG Bad Ems-Nassau Aussicht auf Erfolg hätte.

Foto: Carlo Rosenkranz

Kostenpunkt: 4900 Euro – eine Tatsache, die innerhalb des Gemeinderats allerdings nicht auf ungeteilte Zustimmung stieß. Angesichts der Tatsache, dass man für diese Summe lediglich eine Begutachtung zum Verhalten der VG-Räte bekomme, halte er die 4900 Euro für „regelrecht verbratenes Geld“, sagte Ratsmitglied Heinz Scheerer wörtlich.

Zur Erklärung: Die Koblenzer Rechtsanwälte hatten den Geisigern zwei unterschiedlich umfangreiche Angebote unterbreitet. Beim Ersten sollte es darum gehen zu prüfen, ob die Fusionsvereinbarung, die Grundlage für das inzwischen als Entwurf vorliegende Fusionsgesetz ist, juristisch in Ordnung ist. Inklusive Handlungsempfehlung hätten die Kosten dafür 10.000 Euro betragen – und damit exakt das Doppelte der Summe, die der Geisiger Rat in seiner Dezembersitzung festgesetzt hatte. Die kostengünstigere Variante in Höhe von 4900 Euro beschränkt sich darauf zu prüfen, ob durch den Ende Juni 2017 vom Verbandsgemeinderat Nassau mit großer Mehrheit gefassten Beschluss, den Antrag der Geisiger auf Ausgliederung abzulehnen, und die drei Monate später von beiden VG-Räten verabschiedete Fusionsvereinbarung, die eine geschlossene Fusion vorsieht, Rechte der Ortsgemeinde Geisig verletzt werden. „Würde sich eine solche Rechtsverletzung herausstellen, könnten die VG-Räte ihre Beschlüsse in anderer, juristisch korrekter Form wiederholen. Dass sie die Beschlüsse in eine für Geisig positiven Form umändern, halte ich dagegen für ausgeschlossen“, zweifelte Heinz Scheerer Sinn und Zweck des Gutachtens an und betonte, es sei schließlich das Geld der Bürger, das man hier zum Fenster hinauszuwerfen drohe.

Seine Ratskollegen konnte er damit nicht überzeugen. „Wir reden hier über 5000 Euro, während wir auf der anderen Seite durch einen Wechsel nach Nastätten bis zu 35.000 Euro Verbandsgemeindeumlage im Jahr einsparen könnten“, erwiderte zum Beispiel Thomas Heymann. „Ich möchte nicht erleben, dass eine andere Gemeinde in einer ähnlichen Situation Erfolg hat und wir dann dumm aus der Wäsche gucken“, so Heymann wörtlich. „Solange wir irgendwo noch eine Chance sehen, sollten wir weitermachen“, betonte auch Ulrich Kunz und fügte hinzu: „Falls das Gutachten positiv für uns ausfällt, haben wir eine Grundlage, um noch einmal mit der Verbandsgemeinde zu verhandeln.“

Man müsse sich aber auch in anderer Hinsicht überlegen, wie es nach dem Gutachten weitergeht, wandte der Erste Beigeordnete Frank Alberti ein, der seit dem Rücktritt des früheren Ortsbürgermeisters Dirk Best die Amtsgeschäfte führt. Er sei nicht unbedingt scharf darauf, vor Gericht zu gehen, sagte er sinngemäß: „Das setzt eine Spirale in Gang. Auch die Kostenschraube dreht sich weiter. Und eigentlich war es unser Ziel, den politischen Weg einzuschlagen.“ Am Ende stimmten Frank Alberti und Heinz Scheerer gegen die Beauftragung des Gutachtens, die anderen fünf anwesenden Ratsmitglieder dafür.

Einstimmig fiel dagegen der Beschluss, eine mit maßgeblicher Unterstützung der Bürgerinitiative erarbeitete Stellungnahme zum Entwurf „eines Landesgesetzes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau“, so die ausführliche Bezeichnung des Fusionsgesetzes, abzugeben. Die wichtigsten Eckpunkte dieser Stellungnahme: Aus Sicht der Geisiger sind im Gesetzesentwurf ihre Belange fehlerhaft abgewogen – als da sind die stärkere Orientierung bei Arbeit, Schulbesuch und vielen anderen Dingen hin zum Blauen Ländchen, die bessere Anbindung über den Öffentlichen Personennahverkehr in Richtung Nastätten und die bei einer Zugehörigkeit zur künftigen Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau zu erwartende weiter steigende VG-Umlage, die die dörfliche Entwicklungsmöglichkeit angesichts der dürftigen Haushaltslage unzumutbar einschränke.

Logisch, dass die Ortsgemeinde in ihrer Stellungnahme auch die durch das Gutachten zu klärende Rechtswidrigkeit der VG-Ratsbeschlüsse unterstreicht. Außerdem beantragt sie, als Ultima Ratio eine sogenannte Öffnungsklausel in das Fusionsgesetz aufzunehmen. Will heißen: Wenn Geisig doch mit in die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau muss, soll es möglich sein, nach einer gewissen Zeit bei der Landesregierung zu beantragen, dass diese eine Umgliederung in die VG Nastätten prüft.

Aber natürlich stand die Fusion nicht als einziges Thema auf der Tagesordnung. Auch über die Teilnahme am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2018 hatten die Ratsmitglieder zu entscheiden – und waren sich darin einig, dass diese zurzeit keinen Sinn machen würde. „Wir müssen die Baustellen abarbeiten, die wir haben“, argumentierte Ulrich Kunz stellvertretend für alle. „Es wäre vergebliche Mühe, wenn wir da jetzt drangehen würden.“

Von unserer Mitarbeiterin Ulrike Bletzer