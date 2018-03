Wagenbauer geben Einblicke in ihre Arbeit

Seit Monaten schon sind die Wagenbauer fleißig bei der Arbeit. Das müssen sie auch, denn viel Zeit bleibt nicht mehr bis zum 49. Blumenkorso: Am Sonntag, 26. August, wird die farbenfrohe Blütenschau ab 14 Uhr durch die Straßen der Kurstadt rollen. Wie so ein Korsowagen entsteht, können Interessierte am 4. August von 10 bis 16 Uhr erleben. Für diesen Samstag lädt der Bartholomäusmarktverein nämlich zum Tag der offenen Tür an und in der Wagenbauerhalle in der Arzbacher Straße ein.

Bis zu 30 Motivwagen erfreuen jedes Jahr am Bartholomäusmarktsonntag mehrere Hunderttausende Besucher. Aber wie lange dauert es, bis solch ein Hingucker fertig ist, und wer kann eigentlich mitmachen? Bei dem Info-Tag werden genau diese Fragen beantwortet. Doch auch wenn die Helfer mit den Vorbereitungen für den Blumenkorso viel zu tun haben, es macht ihnen große Freude. Das betont der Erste Vorsitzende des Bartholomäusmarktvereins, Manfred Wolf. Und vielleicht, so hofft er, wird der eine oder andere ja vom Wagenbauer-Virus infiziert. Die Chancen stehen gut: „Er ist extrem ansteckend“, weiß Wolf. Wer im nächsten Jahr mit einem Wagen beim Blumenkorso dabei sein möchte, muss übrigens lediglich Kraft und Zeit investieren. „Die Materialien und Fahrzeuge werden vom Bartholomäusmarktverein gestellt“, betont der Vorsitzende.

Damit am Samstag, 4. August, niemand verhungert oder verdurstet, ist für die Verpflegung gesorgt. Auch die Kinder kommen nicht zu kurz: Für sie gibt es ein Programm mit Kinderschminken, Glücksrad, Kettcarparcours und Holzbasteln. Ab 12 Uhr ist auch die Bad Emser Feuerwehr mit der Drehleiter zu Gast.

Wer nicht weiß, wie er zur Wagenbauerhalle in der Arzbacher Straße kommen soll, für den gibt es eine besondere Möglichkeit: Die Kaiserbahn, die um 11 und 14 Uhr am Hauptbahnhof abfährt, hält auch an der Bushaltestelle „Rathaus“ in der Römerstraße. Abfahrt dort ist gegen 11.45 beziehungsweise 14.45 Uhr. me