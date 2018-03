Von Dienethal nach Afrika: Pascal Stork erlebt Radsportabenteuer bei der Tour de Faso

Viele Zehntausend Kilometer ist Pascal Stork schon auf dem Rennrad gefahren. Dass ihm beim Training Kinder am Straßenrand in Scharen zujubeln, ist ihm dabei nur in zwei Ländern passiert: in Belgien und in Burkina Faso. Während Ersteres ein klassisches Radsportland Europas ist, würde man so viel Begeisterung für diesen Sport im Westen Afrikas weniger vermuten. Doch weit gefehlt. Die Tour de Faso ist Afrikas bekanntestes Radrennen. Der junge Mann aus Dienethal nahm Ende Oktober als Mitglied der einzigen dort startenden deutschen Mannschaft teil. Es war das erste Mal überhaupt, dass er auf einen anderen Kontinent reiste.

Unter deutlich rustikaleren Umständen als in Europa werden die Rennmaschinen der Teilnehmer bis zur nächsten Etappe aufbewahrt.

Zehn Etappen über insgesamt 1289 Kilometer zwischen Koulbila und der Hauptstadt Ouagadougou absolvierte der 29-Jährige mit weiteren fünf Fahrern des German Cycling Teams, das international betrachtet zwar eher unbedeutend ist, in dem rund 18 Millionen Einwohner zählenden Burkina Faso und in weiten Teilen des afrikanischen Kontinents Kultstatus genießt. Dabei erlebte er, mit welch großem Einsatz die einheimischen Fahrer um Siege und Platzierungen kämpfen und mit wie viel Begeisterung die Zuschauer ihre Helden verehren, die auf dünnen Reifen über die mitunter ruppigen und staubigen Pisten rauschen. „Es herrscht eine gigantische Stimmung am Streckenrand“, sagt Stork. „Selbst wenn man nur auf einer Trainingsfahrt unterwegs ist, lassen die Kinder alles stehen und liegen und kommen angerannt.“

Verrücktes Outfit: Die Tour de Faso begeistert die Menschen.

Wer als Einheimischer bei der Tour de Faso eine Etappe oder gar die Gesamtwertung gewinnt, wird zu einer Art Nationalheld und hat gemessen an den dortigen Verhältnissen beruflich und finanziell ausgesorgt. „Der Radsport hat in der ehemaligen französischen Kolonie einen hohen Stellenwert“, sagt Pascal Stork. „Als Radfahrer wird man dort gefeiert wie hierzulande ein Mitglied der Fußballnationalmannschaft.“ Auch sonst unterscheiden sich die Bedingungen grundlegend. Zwar ist Burkina Faso etwas größer als Großbritannien, das Straßennetz aber ist in keinerlei Weise vergleichbar. Der überwiegende Teil der Etappen führte über asphaltierte Straßen, von denen es jedoch nur wenige gibt. „Die Rundfahrt führt quasi über die dortigen Autobahnen, was in etwa mit einer gut ausgebauten Bundesstraße in Deutschland zu vergleichen ist“, beschreibt Pascal Stork.

Wo immer die bunt gekleideten Radrennfahrer auftauchen, sind sie in kürzester Zeit von Kindern umringt.

Der 29-Jährige ist vor 2017 nur selten bei Rennen gestartet. Während seines Studiums in Aachen entdeckte er nach mehrjähriger Abstinenz das Radfahren wieder für sich. Damals suchten Kommilitonen einen Mitstreiter für einen Triathlon, und Pascal Stork übernahm den Part auf dem Rennrad. Als der im vergangenen Frühjahr mit anderen Radsportlern im Trainingslager auf Mallorca weilte, sprach ihn ein Mitglied des Leeze Biehler Cycling Teams an, ob er an einem Platz im Jedermann-Rennteam Interesse habe. Zur Probe startete er im Mai am Hockenheimring. „Das war nicht so mein Ding, weil der Kurs nur flach war“, sagt Stork. Besser lief es für ihn im Juni bei „Rund um Köln“, das über weite Strecken durchs Bergische Land führt. Er kam in der ersten Renngruppe an, war zweitbester der Mannschaft. „Das hat mir einen festen Platz im Team gesichert“, so Stork. Nach seinem Einsatz in Schleiz kam die Anfrage, ob er sich vorstellen könne, ein Etappenrennen in Burkina Faso zu fahren. „In Afrika? Klar, mache ich das“, schildert der 29-Jährige seine Antwort. „Ich bin vorher noch nie anderswo als zu Hause in Deutschland oder auf Mallorca gefahren.“

Die tellerflachen Strecken in Afrika waren nicht gerade auf Storks Vorliebe zum Bergfahren ausgerichtet, aber als Helfer für Teamkapitän Benjamin Stauder hatte er ohnehin andere Schwerpunkte, als selbst gute Platzierungen zu holen. Tempo bolzen und Nachführarbeit standen stattdessen im Mittelpunkt. Die knapp 40 Grad, die das Thermometer an nahezu jedem der zehn Renntage anzeigte, waren dabei nicht die größte Herausforderung. „Wenn man mit zwei Mann über 80 Kilometer einer Ausreißergruppe nachjagt, spürt man das noch zwei Tage später“, schildert der Dienethaler die Belastung. Da Benjamin Stauder mehrere Tage das Gelbe Trikot trug, war die Mannschaft stark gefordert, um die Gesamtführung zu verteidigen. Der Aufwand lohnte sich, denn der Kapitän holte fünf Etappensiege und landete in der Endabrechnung auf Rang neun fast sechs Minuten hinter dem Marokkaner Eddine Mraouni. Besonders hart war der große Einsatz, weil Europäer die Saison Ende Oktober eigentlich ausklingen lassen. „Für die Fahrer vom afrikanischen Kontinent geht es da erst richtig los“, sagt Stork. Erst zwei Wochen nach der Rückkehr nach Dienethal sei ihm richtig bewusst geworden, was er in Burkina Faso erlebt hat. „Zehn Tage nichts als schlafen, essen und Rad fahren.“

Im Gegensatz zu Europa und Nordamerika unterscheiden sich die Rahmenbedingungen für die Rennfahrer in Afrika zum Teil erheblich. Vom eher rustikalen Umfeld, in dem die Wunden eines schwer gestürzten Mannschaftskameraden genäht wurden, will Stork dabei nicht reden. „Darüber darf man sich keine Gedanken machen, sonst geht man gar nicht erst an den Start.“ Je nach finanzieller Ausstattung eines nationalen Verbandes sind Material und Training vergleichbar zu hiesigen Standards oder enorm rückständig.

„Manche Teams haben so wenig Geld zur Verfügung, dass ihre Fahrer bei der Tour de Faso mit einer einzigen Trinkflasche und einer Banane als Verpflegung fahren“, hat Pascal Stork beobachtet. Während die Marokkaner aktuelle Karbonrahmen und elektronische Schaltungen fahren, sind andere auf Rädern unterwegs, wie sie hierzulande vor 30 Jahren üblich waren. Ein paar wenige Teams wie die Gastgeber aus Burkina Faso gönnten sich ein Trainingslager in Europa. Die deutschen Gäste verschenkten aus ihrem Fundus Lenkerbänder und statteten eine ganze afrikanische Mannschaft mit neuen Radhosen aus. „Die zeigen sie dann stolz, wenn sie sie am nächsten Morgen am Etappenstart tragen“, sagt Stork.

Nach Afrika will der 29-Jährige auf jeden Fall eines Tages zurückkehren. „Das ist eine Erfahrung fürs Leben. Man bekommt viel mit, wie die Menschen dort ticken“, sagt er. In diesem Jahr aber hat er vorerst andere Absichten. Stork will sich auf seine erste volle Saison bei Eintagesrennen als festes Teammitglied konzentrieren. „Das hat im vergangenen Jahr so viel Spaß gemacht und viel besser geklappt, als ich erwartet hatte“, sagt er. „Die Saison 2018 will ich auf jeden Fall mitnehmen.“ Die neun Rennen der Jedermann-Serie „German Cycling Cup“ stehen dabei im Vordergrund. „Wir wollen einen von uns aufs Podium in der Gesamtwertung bringen und die Teamwertung gewinnen“, nennt Stork die ambitionierten Ziele.

Erstmals bereitet Pascal Stork sich nach den Vorgaben eines Trainers vor, anstatt nach Gefühl und Laune zu fahren. Dabei ist vieles anders als in den vergangenen Jahren. Acht bis zwölf Stunden Grundlagentraining stehen aktuell an, die er fast ausschließlich auf der Rolle im heimischen Wohnzimmer absolviert. Das Fahren im Dauergrau und Nieselregen der ersten Jahreswochen ist weniger sein Ding als der Hometrainer. „Kopf abschalten und treten“, umschreibt er das Training, das er vier-, fünfmal die Woche bis zu zwei Stunden am Stück abspult. Dass er die Vorgaben des Trainers einhält, wird erwartet. „Das ist fast wie ein zweiter Beruf“, sagt Stork, der zurzeit in Nachtschicht arbeitet und tagsüber trainieren kann. Sein erster Renneinsatz ist für Ende April in Göttingen geplant. Später stehen Wettbewerbe an, die ihm wegen ihres Profils eher liegen: Eschborn, Köln, Schleiz und der Riderman im Schwarzwald. „Das ist dann wie eine Belohnung für das Training, die Ernte für die harte Arbeit“, freut er sich auf die Herausforderungen des neuen Jahres.

Von unserem Redakteur Carlo Rosenkranz