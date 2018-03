VG-Nastätten ruft Ruanda-Jahr aus: Spendenaktion geplant

Verbandsgemeindebürgermeister Jens Güllering hat das Ruanda-Jahr 2018 der VG Nastätten eröffnet und zeigte sich hoch erfreut, dazu Karl Peter Bruch, Staatsminister a. D. als Schirmherrn gewonnen zu haben. Zu diesem Festakt waren alle Vereine, Firmen, Schulen, Gemeinden, die Kirchen und sonstige an dem rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda Interessierte in den Sitzungssaal des Bürgerhauses eingeladen.

Auftakt des Ruanda-Jahrs in der Verbandsgemeinde Nastätten: Lehrer Ole Dietrich unterzeichnet den Partnerschaftsvertrag namens der IGS Nastätten mit der Grundschule Mutura.

Foto: Norbert Schmiedel

Das Land Rheinland-Pfalz unterhält seit 1980 eine stets gewachsene Partnerschaft zu Ruanda, die vom damaligen Landwirtschaftsminister Otto Meier initiiert, vom damaligen Nastätter Stadtbürgermeister und späteren Minister Karl Peter Bruch zusammen mit dem damaligen Bürgermeister der VG Nastätten, Erwin Damrau, aufgegriffen und seitdem vertieft wurde. Die VG Nastätten selbst pflegt seit vielen Jahren eine Partnerschaft zu Ruanda, die von vielen Vereinen, Privatpersonen, Schulen und Gemeinden unterstützt wird und so immer mal wieder Förderprojekte in dem afrikanischen Land ermöglichte.

Mit dem Ruanda-Jahr 2018 will Jens Güllering in der Verbandsgemeinde möglichst viele Menschen, Organisationen, Firmen, Vereine, Schulen und Gemeinden zur Teilnahme motivieren, durch Projekte und Veranstaltungen mit vielen Ideen möglichst hohe Spenden zu erzielen, die dann in ein oder mehrere Förderprojekte in Ruanda investiert werden sollen. Carsten Göller vom Referat Partnerland Ruanda/Entwicklungszusammenarbeit beim rheinland-pfälzischen Innenministerium, stellte, untermalt von beeindruckenden Fotos, das Land Ruanda vor. „Ich will Ihnen Lust auf Ruanda machen. Wenn Sie einmal da gewesen sind, gehen Sie entweder nie mehr hin oder wollen gar nicht mehr weg.“

Die Fotos zeigten Szenen der Landwirtschaft mit witterungsbedingt drei möglichen Ernten im Jahr, Wildtiere in und außerhalb der Nationalparks, aber auch Lebensbedingungen in der Hauptstadt Kigali und auf dem Land mit einem erkennbar sozialen Gefälle. Der Bildungssektor allerdings sei ein absoluter Schwerpunkt der Regierung, es bestehe Schulpflicht. Die medizinische Versorgung hingegen leide, je weiter man sich von Kigali entferne.

Hervorragend sei, so führte Göller weiter aus, die flächendeckende Kommunikationstechnik ausgebaut. Es sei so möglich, zum Beispiel mit einer Partnerschule direkt über Internet zu kommunizieren, wie es das Johannesgymnasium in Lahnstein mache. „Was kostet eine Schule in einem Dorf auf dem Land“, fragte Jens Güllering. Vier Klassen, ein Lehrerzimmer, hygienisch einwandfreie sanitäre Anlagen so rund 50.000 bis 60.000 Euro, ganz selbstverständlich mit EDV-Vollausstattung, war die Antwort. Und damit war Göller beim Thema der Auftaktveranstaltung angekommen: Welche Projekte in Ruanda unterstützt werden könnten oder sollten.

Hier hat Helmut Weimar, Vorsitzender der Vorsitzender der Ruanda-Stiftung Holzheim und Mitglied im Vorstand des Partnerschaftsvereins Rheinland-Pfalz, schon große Erfahrungen gesammelt. Seit 1988 ist er mit seiner Frau in Ruanda tätig. Weimar hätte mit seinen Ausführungen den ganzen Abend bestreiten können, so interessant waren seine Eindrücke von Land und Menschen, von Projekten zu Schulbauten, Wasserversorgung, Kindergärten, Familienunterstützungen mit Kühen und Ziegen, medizinischer Versorgung und vielem mehr.

Unverzichtbar wären auch die Kontakte zur Regierung, mit der das Koordinationsbüro des Partnerschaftsvereins zusammenarbeitet. Karl Peter Bruch legte großen Wert auf die Feststellung, dass dort nur die Möglichkeit von Projektumsetzungen besprochen werde, dass aber die Regierung kein Geld dazu erhält. Das werde vom Koordinationsbüro in Kigali überwacht. „Die Partnerschaft arbeitet außerhalb der ruandischen Regierung!“

Zur Finanzierung eines Projektes reiche eine jeweils vorgegebene Mindestsumme als Anschub, den Rest würde das Land Rheinland-Pfalz, beisteuern. Aus dem Zuhörerkreis wurden etliche Projektideen geäußert, die Göller notierte: Schulverpflegung, Verkauf von Ruandaprodukten innerhalb der VG Nastätten (Eine-Welt-Laden), Schul- oder Kindergartenbau, Wasserversorgung in den Dörfern, Spenden von Veranstaltungserlösen, Gründung einer Schülerfirma in der IGS zum Verkauf des eigenproduzierten Honigs, Spendenlauf und einiges mehr. Ein bestimmtes Projekt jetzt schon zu fixieren, sei zu früh, meinte Güllering. Das solle am Ende des Ruanda-Jahres erfolgen, wenn die gesamte Spendensumme bekannt ist. Dann werde die VG mit Göller zusammen beim Koordinationsbüro in Kigali nachfragen, welche Projekte aktuell als förderungswürdig auf der Liste stehen.

Daraus könnte man sich dann eines oder mehrere aussuchen. Göller ergänzte, dass, wie in der Vergangenheit schon geschehen, auch Firmenkontakte hergestellt werden könnten, wenn eine Firma dort investieren und Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen will. Helmut Weimar sah „fast unerschöpfliche“ Möglichkeiten, in Ruanda tätig zu sein. Die IGS Nastätten nahm die Auftaktveranstaltung zum Anlass, eine Partnerschaft mit der „Groupe Scolaire Mutura“ einzugehen. Ole Dietrich unterzeichnete das Zertifikat der Schulpartnerschaft, das Carsten Göller zur Schule nach Ruanda senden wird, damit dort die Gegenzeichnung erfolgen kann. Die Urkunde kommt dann zurück zur IGS, womit die AG Ruanda gegründet ist.

Ideen und Fragen zum Ruandajahr in der VG können an die E-Mail-Adresse ruandajahr@vg- nastaetten.de gesendet werden.

Von unserem Mitarbeiter Norbert Schmiedel