Veterinäre: Pferd nicht verhungert

Die Vorwürfe von Tierschützern wiegen schwer: Auf einem Gelände bei Miehlen soll ein Pferd verhungert sein, völlig vernachlässigt von seiner Halterin. Besitzerin, Veterinäramt und eine Tierärztin sagen allerdings einstimmig, dass die Vorwürfe aus der Luft gegriffen sind. Die Atmosphäre ist vergiftet, es ist von Neid und Rufmord die Rede.

Auf diesem Gelände leben noch sieben Pferde und ein Pony. Die Zustände sind nicht optimal, verhungert ist dort aber wohl kein Pferd. Foto: Alexander Hoffmann

Der Vorwurf kommt von einer Tierschutzorganisation namens Pferderettung / Unterstützung. Sieben weitere Pferde und ein Pony sollen dem Verein nach ebenfalls in Gefahr sein.

Am Ortsrand von Miehlen liegt ein schmales Grundstück. Bretterverschläge mit schmuddeligen Planen, ein rostiger Betonmischer und eine Menge Pferdemist fallen ins Auge. Sieben Pferde und ein Pony leben dort. Dass auf dem Gelände einmal aufgeräumt werden müsste, ist offensichtlich.

Halterin sei völlig überfordert

Dem Tierschutzverein, der seinen Sitz nahe Lüneburg hat und deutschlandweit operiert, ginge das aber nicht weit genug: "Die Pferde müssen da weg", sagt die Vorsitzende Daniela Rode.

Die Besitzerin sei "völlig überfordert mit der Haltung", es fehlten Geld und anständiges Futter, der Tierarzt komme nicht oft genug und die Pferdehalterin weigere sich, Hilfe anzunehmen.

Der Gipfel der Vorwürfe: Mitte Juli sei eines der Pferde "vermutlich verhungert", sagt Rode.

Sie stützt die Vorwürfe auf ein Foto, worauf erkennbar sei, dass die Stute abgemagert sein soll. Bei den anderen Pferden seien die Hufe "in katastrophalem Zustand, sie könnten faulen und schwere Muskelprobleme verursachen", klagt Rode an.

Über Facebook hat der Tierschutzverein Bilder des Geländes verbreitet und eine Petition an den Miehlener Bürgermeister Ernst-Georg Peiter gerichtet, der sich um die Zustände kümmern solle. Peiter verweist an die zuständigen Stellen bei der Kreisverwaltung: "Wir wollen alle, dass das aufgeklärt wird und es den Tieren gut geht."

Die Tierschützerin gibt dem Veterinäramt eine Mitschuld: Die Behörde sei eine Woche vor dem Tod des Tieres über die Zustände informiert worden, aber viel zu spät dort erschienen. "Wir wollen eine Dienstaufsichtsbeschwerde in die Wege leiten", kündigte Rode an.

Tierschützer haben Polizei informiert

Als die Stute starb, waren als erstes Tierschützer vor Ort. Statt die Besitzerin zu informieren, haben sie direkt die Polizei gerufen. Die gibt auf Nachfrage der RLZ an, dass es "keine Hinweise auf eine Straftat gegeben hat".

Das Problem: Ein Foto des Tieres, das nach dem Tod aufgenommen wurde, zeigt es mit prallem Bauch. Wie gut oder schlecht ernährt es gewesen ist, lässt sich daran aber nicht erkennen, da der Körper nach dem Tod naturgemäß aufgebläht war.

Die Pferdehalterin widerspricht den Aussagen des Tierschutzvereins – und bekommt Rückendeckung von einer Tierärztin. Eingegangen sei das Tier an einem Sonntagabend Mitte Juli, nachdem es noch am Nachmittag gefüttert wurde, sagt die Pferdehalterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Abgemagert sei das Pferd vor seinem Tod nicht gewesen. Ihre Meinung: Das Tier ist an Altersschwäche gestorben – mit immerhin 25 Jahren war es auch nicht mehr das Jüngste.

Das Bild, auf dem die angeblichen Abmagerungsspuren erkennen kann, liegt der RLZ-Redaktion vor. Unsere Zeitung hat die Nassauer Tierärztin Lioba Wagner-Schlensok um eine Einschätzung gebeten: Abschließend urteilen könne man anhand eines Fotos natürlich nicht, sagt Wagner-Schlensok.

"Es ist aber nicht ungewöhnlich, dass ein altes Pferd rippig ist. Im Allgemeinen liegen dann häufig Zahnerkrankungen vor oder auch andere Ursachen", so die Tiermedizinerin.

Nachbarn und Bekannte helfen

Aus dem Umfeld der Halterin heißt es, sie sei ausgesprochen tierlieb und versuche, alten Pferden das Gnadenbrot zu geben. Nach ihren eigenen Angaben hilft ihr dabei ein Netz von Nachbarn und Bekannten. "Warum ein altes Pferd zum Schlachter bringen, wenn es noch einen guten Lebensabend haben kann?", fragt sie.

Die Stute habe vor ihrem Tod das Futter nicht mehr so gut verwertet. Auch das bestätigt die Tierärztin als "völlig normal bei alten Pferden".

Aus der Kreisverwaltung heißt es, die ganze Sache sei unter Beobachtung, und zwar schon seit Oktober vergangenen Jahres. Hier liege kein Tierschutzfall vor, aber die Behörde wolle auch vermeiden, dass es so weit kommt.

Deswegen bekam die Halterin Anfang dieser Woche eine tierschutzrechtliche Anordnung, in der aufgelistet ist, was sie zu tun hat, um die Pferde tiergerecht zu halten.

Zu den Vorwürfen sagt die Tierhalterin, es handele sich offenbar um eine Kampagne: "Man neidet mir die Pferde. Es gibt Leute, die mir die Tiere wegnehmen wollen. Das ist Rufmord."

Von unserem Reporter Alexander Hoffmann