Ihrem großen Ziel, eine Verkehrsberuhigung für die Ortsdurchfahrt zu bekommen, ist die Gemeinde Bettendorf noch nicht näher gerückt. Ein positives Signal dazu hatte sich Bürgermeister Arnd Witzky beim jüngsten Gespräch mit Vertretern des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Diez, dem Kreis sowie den VG-Werken erhofft. Doch dem war nicht so. Dabei könnte alles so einfach sein, würde Bettendorf schon zum etwa sechs Kilometer entfernten Hessen gehören – glaubt so mancher Bürger. Prüfen soll das nun das Bundesverkehrsministerium.

In dem Gespräch mit LBM, Landkreis und VG-Werken ging es zunächst um die Abstimmung von Sanierungsarbeiten: Die Verbandsgemeindewerke planen, in der Straße Brandholz sowie einem Teil der Nastätter und Miehlener ...

Lesezeit für diesen Artikel (1064 Wörter): 4 Minuten, 37 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.