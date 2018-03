Vandalimus: Osterspaier Langhals zerstört – Wer kann Hinweise geben?

Unbekannte haben in der Silvesternacht den Osterspaier Langhals am Dorfbrunnen zerstört. Mit vermutlich starker Gewalteinwirkung haben sie den Kopf der Bronzefigur abgeschlagen. Ortsbürgermeister Gerhard Böhm hat bei der Polizeiinspektion Anzeige erstattet und hofft auf Zeugenhinweise, um die Täter aufspüren zu können.

Foto: Ortsgemeinde Osterspai

Böhm ist sehr verärgert: „Man fragt sich, ob es nur der Alkohol in der Silvesternacht oder sogar perfide Lust daran war, das Wahrzeichen der Ortsgemeinde derart zu zerstören.“ Wichtig sei jetzt, die Polizei bei der Untersuchung des Falles zu unterstützen. „Alle Osterspaier sind aufgerufen, nachzudenken und zu melden, um welche Uhrzeit sie an dem noch unzerstörten Langhals vorbeigegangen sind, und wen sie dort auf dem Platz gesehen haben.“

Sehr traurig ist auch die Geschäftsführerin des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Osterspai, Gudrun Volk. Der Verein hat den Dorfbrunnen mit dem Langhals gestaltet. Seit 2011 sitzt die kleine Figur dort und ist für die Osterspaier schon zu einer Art Wahrzeichen geworden. Jährlich versammelt man sich zum Auftakt des Martinimarktes rund um den Langhals und erst kürzlich fand dort das Adventssingen statt.

So sah der Langhals vor der Zerstörung aus. Foto: Osterspai

Der Kopf stammt von einem Gartenwichtel und wurde von einem Schlosser auf der restlichen Konstruktion montiert. Der Stab, der den langen Hals darstellt, geht laut Gudrun Volk durch den Körper, ist einen guten Meter lang und zum Großteil fest in die Stele einbetoniert. Der Kopf war also so gut wie die einzige Stelle, an der mutwillige Zerstörer eine Chance hatten: „Und genau das ist jetzt passiert“, klagt Gudrun Volk, die auch ein Gedicht über den Langhals verfasst hat, das 2031 am Dorfbrunnen angebracht wurde. Zwar wird es voraussichtlich möglich sein, erneut einen Wichtelkopf für das örtliche Wahrzeichen zu bekommen. Aber die Wiederherstellung dürfte erheblichen Arbeitsaufwand für die ehrenamtlichen Helfer bedeuten. Der Verein überlegt noch, ob eine Belohnung für entscheidende Hinweise ausgesetzt werden soll. aj