Umzug im Zeichen der NCC-Garde: Carisma feiert Jubiläum

Rettershain. Die Rettershainer pflegen am Rosenmontag (RoMo) ihren eigenen Karnevalsbrauch: den Rosenmontagstreff. „Das ist dorfintern und kein öffentlicher Zug“, erklärt Olaf Beilstein, der alljährlich mit von der Partie ist. Schon zu seiner Kindheit, so erzählt der 28-Jährige, sind die Kinder des Dorfs am Rosenmontag verkleidet von Haus zu Haus gezogen, haben Lieder gesungen und Süßigkeiten bekommen.

2006 haben Beilstein und eine Gruppe anderer junger Leute dem RoMo in Rettershain eine neue Komponente gegeben: Sie haben die Kinder erstmals mit einem Karnevalswagen begleitet – damals noch ein kleiner Bollerwagen. „Da haben wir die Sache mit den Fasnachtswagen ins Rollen gebracht“, sagt Beilstein. Seither gestaltet die Gruppe jedes Jahr einen Karnevalswagen. Der wird nicht nur am Rosenmontag in Rettershain ausgeführt, sondern fährt auch bei Umzügen in der Region mit. Zunächst waren die Rettershainer mit ihren närrischen Fahrzeugen ausschließlich beim Zug in Lipporn dabei, seit 2013 sind sie es auch beim Karnevalsumzug in Bornich.

„Es gibt eigentlich nur noch Zuwachs“, sagt Beilstein über die Wagenbauergruppe. Inzwischen hat sie etwa 30 Mitglieder im Alter zwischen 14 und 35 Jahren. Im November wird mit der Themensuche für den Wagen begonnen. „Die Bauphase ist ab Mitte Dezember“, sagt Beilstein. In diesem Jahr lautet das Motto „Après-Ski“. Beim Rosenmontagszug in Nastätten wird man den Rettershainer Wagen aber wohl auch künftig nicht antreffen. „Wir müssten unseren RoMo in Rettershain opfern, weil wir das sonst zeitlich nicht schaffen würden“, erklärt Beilstein. Denn nachdem die Wagenbauer mit den Kindern vormittags umhergezogen sind, geht es in der Mittagszeit zum Abschluss ins Gemeindehaus. Dort wird für alle Pizza bestellt; der Sportverein sponsort die Getränke. Nicht nur die Eltern der kleineren Kinder seien beim Rosenmontagstreff dabei, auch die der 20-plus-Generation, wie Beilstein sagt. „Das ist einfach Geselligkeit, das macht Spaß.“ csa