Umstellung auf LED: Nastätten erscheint in anderem Licht

Ganze Nastätter Straßenzüge erscheinen nun in einem anderen Licht – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn derzeit stellt die Blaufärberstadt ihre Straßenbeleuchtung auf LED um. Ungefähr ein Drittel der Laternen im Stadtgebiet hat der Energieversorger Süwag schon umgerüstet. „Die Leuchten haben jetzt einen anderen Koffer und sehen so flach aus wie eine Schwimmerflosse“, meint der Stadtbeigeordnete Ulrich Gasteyer.

Die neue LED-Straßenbeleuchtung wie sie etwa im Johannesgraben schon angebracht ist, verbreitet nicht nur ein anderes Licht; die Laternen haben auch einen flacheren Lampenschirm. Die herkömmlichen Leuchten, mit der gewölbten Verkleidung verschwinden nun nach und nach. Foto: Cordula Sailer

In der ursprünglichen Planung sollte der Koffer, also der Lampenschirm, der oben auf dem Laternenmast sitzt, gar nicht ausgetauscht werden. Nur die Leuchtmittel sollten erneuert werden. „Aber die Süwag hat uns signalisiert, dass es für die bisherigen Koffer keine Ersatzteile mehr gibt“, erklärt Gasteyer. Daher müssen sich die Nastätter nun an zweierlei gewöhnen: an die neue Optik und das weiße Licht, das die LED-Leuchten abgeben. Nur in Straßen mit anderen Laternentypen, wie etwa bei Kugellampen, bleibt der alte Lampenschirm erhalten.

Doch mit dem Tausch der Koffer wird die Erneuerung der Straßenbeleuchtung auch teurer als eigentlich vorgesehen. Ist der jetzt gewährte Kredit von 137.000 Euro aufgebraucht, „müssen wir ein neues Angebot von der Süwag einholen und die restliche Summe in den Haushalt einstellen“, sagt Gasteyer. Wie viel die Umrüstung der ganzen Stadt am Ende kosten wird, sei noch unklar. Auch deshalb, weil die Abrechnung für die jüngsten Straßenausbauarbeiten noch ausstehe. Denn für die neue Beleuchtung könne ein Modernisierungsbeitrag auf die Anlieger umgelegt werden, so Gasteyer.

Die Vorteile der neuen LED-Straßenbeleuchtung: „Die Ersparnis bei den Energiekosten beträgt bis zu 70 Prozent“, erläutert Gasteyer. Der Stromverbrauch für die Beleuchtung der Stadt lag im Jahr 2014 bei 212.209 Kilowattstunden. Demnach müsste der neue Verbrauchswert bei nur noch rund 63.660 Kilowattstunden liegen. Zudem haben die LED-Lampen eine höhere Lebensdauer: Sie können etwa 35.000 Stunden leuchten. Bei 4000 Betriebsstunden im Jahr entspreche das ungefähr 8,75 Jahren Lebensdauer, wie Gasteyer vorrechnet. Herkömmliche Leuchten würden bei gleichem Einsatz schon nach viereinhalb Jahren schlappmachen.

Aus der längeren Lebensdauer ergibt sich noch ein Pluspunkt: Die Straßenlaternen müssen künftig nicht mehr so oft gewartet werden. Auch deshalb nicht, weil „aufgrund fehlender UV- beziehungsweise IR-Strahlung keine Insekten angelockt werden“, erklärt Ulrich Gasteyer. „Das bedeutet eine geringere Verschmutzung des Lampengehäuses.“ Zudem wurde bisher jede zweite Straßenlaterne um 22.30 Uhr abgeschaltet. Die neuen LED-Leuchten werden lediglich gedimmt und bleiben alle nachtsüber an. „So haben Sie keine Hell- und Dunkelabschnitte mehr“, sagt Gasteyer. Und ist das weiße LED-Licht dunkler als der gelbe Schein der alten Lampen? Ulrich Gasteyer glaubt: „Nein.“ Denn als in seiner Straße die Beleuchtung umgestellt wurde, hatte er vorübergehend den direkten Vergleich zwischen alt und neu.

Die Wahrnehmung der neuen Straßenbeleuchtung ist aber unterschiedlich, wie eine kleine Umfrage unter Anwohnern des Johannesgrabens zeigt. Dort wurden die Lampen als erstes ausgetauscht. Die neue Beleuchtung sei „auf jeden Fall heller“, findet eine Anwohnerin. Zwar sei das weiße Licht kein sehr angenehmes. Aber: „Eine Straßenbeleuchtung soll ja eine Straße beleuchten, und das macht diese jetzt.“ Außerdem könne man sich durch die heller erleuchtete Straße auch in der Winterszeit sicherer fühlen. Eine andere Nastätterin erklärt: „Ich fühle mich im Auto geblendet.“ Zudem sei der Radius, der durch eine Laterne ausgeleuchtet wird, jetzt kleiner. „Das Licht ist nicht so warm wie vorher“, bedauert ein weiterer Anwohner. Ein anderer hat bei der Straßenlaterne vor seiner Tür schon entdeckt, „dass die jetzt die ganze Nacht durchbrennt“. Seine Frau findet die LED-Leuchten noch gewöhnungsbedürftig. Aber: „Ich meine, die Helligkeit ist größer geworden“, sagt die Nastätterin.

Bis die neue Straßenbeleuchtung als ganz normal erachtet wird, könnte sie in der Blaufärberstadt noch eine Weile für Gesprächsstoff sorgen. Und für den Fall, dass die Lampen zu sehr blenden, könne nachjustiert werden, erklärt Ulrich Gasteyer. „Die Neigung des Lampenkopfs kann man individuell einstellen.“

Von unserer Redakteurin Cordula Sailer