Udo Raus Verzicht kommt für alle überraschend: Reaktionen der Fraktionsvorsitzende in den VG-Räten

Udo Raus Entscheidung hat alle überrascht. Mit dem Verzicht des CDU-Politikers auf eine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters der künftig größten Verbandsgemeinde im Kreis, der VG Bad Ems-Nassau, hat keiner der Fraktionsvorsitzenden in den Räten der Verbandsgemeinden Nassau und Bad Ems gerechnet.

„Ich bin davon ausgegangen, dass er die neue VG würde führen wollen“, sagt Gisela Bertram, Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bad Emser Gremium. Auch den Nassauer Wolf Meyer (FWG Forum) traf die Mitteilung des langjährigen Bürgermeisters unvorbereitet. „Ich war so überrascht, dass es mir erst einmal die Sprache verschlagen hat“, schildert er seine Reaktion. Selbst Raus Mitstreiter in der CDU ahnten offenbar nichts von dem Entschluss des gebürtigen Dahlheimers. „Ich war total überrascht“, bekennt der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Bad Emser VG-Rat, Franz Lehmler. Dessen Nassauer Pendant Gebhard Linscheid sagt: „Raus Engagement in den Fusionsverhandlungen hat nie darauf schließen lassen, dass er nicht einmal die Spitze der neuen VG übernehmen will.“ Linscheid räumt ein, dass die Ratsfraktion und er selbst „nicht glücklich“ darüber sind, dass Rau nicht kandidieren wird.

Auch auf Michael Bilo von den Freien Wählern Bad Ems hat Rau „nicht den Eindruck gemacht, dass er mittelfristig andere Pläne verfolgt“. Herbert Baum, SPD-Sprecher im Nassauer Rat, erinnert sich an eine Aussage des damaligen Bad Emser VG-Bürgermeisters Josef Oster (CDU) in einer Gesprächsrunde der Bundestagskandidaten in Lahnstein. Dort hatte Oster davon gesprochen, dass nach seinem Wechsel nach Berlin Udo Rau Bürgermeister der neuen fusionierten VG werde, „wenn alles nach Plan läuft“. Baum stellt nun fest: „Es läuft offensichtlich nicht alles nach Plan.“

Nachdem die beiden bisherigen Verwaltungschefs für die Spitze der neuen VG nun definitiv nicht zur Verfügung stehen, ist völlig offen, wer künftig im Rathaus das Zepter schwingt. Klar scheint: SPD und CDU werden im Laufe der kommenden Monate Kandidaten der Öffentlichkeit vorstellen. Dabei scheinen die Sozialdemokraten bereits entschieden zu haben, wer aus ihren Reihen das Amt anstreben wird. „Die Kandidatensuche der SPD ist abgeschlossen“, teilt Gisela Bertram auf Anfrage mit, und Herbert Baum antwortet auf die Frage, ob seine Partei einen Bewerber benennen wird, mit einem klaren Ja. Ein Name wird dabei allerdings noch nicht genannt. „Konkretes wird zu gegebener Zeit öffentlich gemacht“, sagt Bertram. Unwahrscheinlich scheint, dass die SPD mit einem an der Lahn völlig unbekannten Kandidaten ins Rennen geht. Herbert Baum zumindest vertritt die Auffassung, dass der kommende Bürgermeister „eine mit der Region vertraute Persönlichkeit, die man kennt“ sein sollte.

Die CDU in Nassau und Bad Ems steht nach Raus Verzicht und Osters Aufstieg unerwartet vor einer großen Herausforderung. „Jetzt gilt es, den Blick nach vorn zu richten, einen geeigneten Kandidaten zu suchen und zu finden“, sagt Gebhard Linscheid, der keinen Zweifel daran lässt, dass die CDU eine Bewerberin oder einen Bewerber benennen wird. Das sei eine selbstverständliche Aufgabe einer Partei, die in beiden VG-Räten große Fraktionen stellt, meint Franz Lehmler. Bei der Suche nach dem oder der Richtigen stehe man noch am Anfang. „Ein paar Namen sind aber bereits genannt und ein paar Personen angesprochen worden“, sagt Lehmler nach einem Treffen des CDU-Gemeindeverbands Bad Ems-Nassau.

Konkurrenz von den Freien Wählern ist dabei wohl nicht zu fürchten. In Bad Ems will sich Michael Bilo zwar derzeit nicht an Spekulationen über mögliche Kandidaten beteiligen, für die Nassauer FWG Forum stellt Wolf Meyer jedoch unmissverständlich fest: „Aus unseren Reihen ist nicht mit einer Kandidatur zu rechnen.“

Die Meinungen darüber, ob es nicht besser wäre, wenn einer der beiden früheren Bürgermeister zur Wahl antreten würde, gehen auseinander. CDU-Mann Linscheid meint: „Für die Zukunft wäre es meiner Meinung nach besser gewesen, wenn ein erfahrener Verwaltungschef an der Spitze der neuen VG stehen würde. Erfahrung, Wissen und Netzwerke sind wichtig für alle beruflichen Werdegänge, und es ist schade, wenn sie nicht genutzt werden können.“ Diese Meinung teilt auch Wolf Meyer, doch der Vorsitzende von FWG Forum kann auch der jetzt eingetretenen Situation etwas abgewinnen. Aus seiner Sicht muss der künftige Bürgermeister nicht einmal aus dem Gebiet der derzeitigen Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau kommen. „Ein externer Kandidat kann das Amt unbelastet angehen, ohne im Verdacht zu stehen, die eine oder die andere bisherige Verbandsgemeinde bei der weiteren Entwicklung zu bevorzugen“, sagt Meyer und verweist auf die beiden bisherigen Amtsinhaber: „Sowohl Herr Rau als auch Herr Oster haben ihr Amt als externe Kandidaten angetreten, und ich denke, sie haben ihre Sache gut gemacht.“

SPD-Mann Herbert Baum meint: „Alles hängt von der jeweiligen Person ab. Ein Neustart an der Verwaltungsspitze bietet aber eher Chancen.“ Aus Sicht des Ratsmitglieds stelle sich nun die Aufgabe, „dass in dem neuen Rat vernünftige Leute sitzen, die den Weg zu einer starken und bürgerfreundlichen Verwaltungseinheit ebnen“. Für Franz Lehmler ist allein die Qualifikation eines Bewerbers entscheidend, unabhängig davon, ob er aus der Lahnregion oder von auswärts kommt.

Insgesamt zeigt sich in den Stellungnahmen der Fraktionsvorsitzenden Respekt vor der persönlichen Entscheidung Udo Raus, einen anderen beruflichen Weg einzuschlagen. „Ich akzeptiere und respektiere diese Entscheidung“, sagt beispielsweise Gebhard Linscheid, der vor Raus erster Wahl im Jahr 2001 mit dem damaligen Nassauer Bürgermeister Helmut Klöckner von Haus zu Haus gezogen war, um für den gebürtigen Dahlheimer Rau zu werben. Wolf Meyer kann die von Rau genannten Gründe für den Verzicht auf eine Kandidatur jedoch nur bedingt nachvollziehen, da Rau mit gerade einmal 49 Jahren nach eigenem Bekunden noch keine konkreten Pläne für die Zukunft habe. „Das Amt scheint für ihn doch eine größere Belastung darzustellen, als wir das von außen wahrgenommen haben“, lautet Meyers Einschätzung.

Für den weiteren Fortgang der Fusionsvorbereitungen erwarten alle Fraktionsvorsitzenden eine weiterhin konstruktive Arbeit. „Die Fusion selbst wird trotz dieser Entscheidung einen planvollen Verlauf nehmen. Die Verhandlungen sind bekanntlich abgeschlossen und die Vorbereitungen zur professionellen Umsetzung sind in vollem Gange“, sagt beispielsweise Michael Bilo von den Freien Wählern in der VG Bad Ems. Gisela Bertram ist überzeugt, dass „die Gestaltung des Übergangs zur endgültigen Fusion weiterhin sachorientiert und geordnet ablaufen wird“.

