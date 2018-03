Tattoo-Festival war ein Erlebnis

Wo sonst verführerische Gesänge einer Nixe die Fischer betörten, ertönten beim Loreley᠆Tattoo ganz andere, aber nicht weniger mitreißende Klänge. Mehr als 400 Musiker schufen mit Dudelsäcken, Trommeln und anderen Instrumenten eine unvergessliche Atmosphäre.

Das Musikcorps Grossen-Linden begeisterte die Zuschauer mit bekannten Filmmelodien und einem Udo-Jürgens-Medley. Foto: Susanne Schneider

Publikumsliebling waren die Maskottchen des diesjährigen Tattoos, drei Irische Wolfshunde.

Der Begriff Tattoo bezeichnet in diesem Zusammenhang allerdings keine Körperkunst, sondern ist eine Verballhornung des niederländischen Begriffs "tap toe" und bezeichnet den Zapfenstreich.

Dieser war ein Signal zur Nachtruhe, das mit der Trommel, dem Horn, der Trompete oder dem Dudelsack gegeben wurde. Daraus entwickelten sich die großen Militärkonzerte und -paraden. Bekanntes Beispiel, an dem sich auch das Loreley-Tattoo orientiert, ist das Edinburgh Military Tattoo, das gleichzeitig das größte Musikfestival Schottlands ist.

Gleich zu Beginn des Festival sorgte die Massed Band mit mehr als 110 Pipers und Drummers auf dem "schönsten Felsen der Welt" für einen furiosen Auftakt. Die eindrucksvollen Uniformen und die faszinierenden Rhythmen versetzten das Publikum in die richtige Stimmung, den schönen Sommerabend und das vielseitige Programm zu genießen.

Auch der Auftritt des Drum Major Billy Jordan mit seinem Team bot Spektakuläres. So wirbelten die Stöcke in schwierigen Wendungen um die Körper der Akteure und auch hoch in die Luft, von wo sie sicher aufgefangen wurden. Der jüngste im Bunde, Drum Major Cameron Finch, stellte unter Beweis, dass die artistische Beherrschung des "ceremonial mace" unter fachgerechter Anleitung zu erlernen ist.

Enthusiastisch vom Publikum begrüßt wurde der Musikzug Domstädter aus Köln. Die "Dommis" wie sie sich selbst nennen, sind nicht nur im Kölner Karneval aktiv, sondern gestalten auch schon mal ein Pontifikalamt musikalisch mit. Beim schwungvollen Auftritt spielten die Domstädter unter anderem "Final Countdown" oder "Let me entertain you".

Einen Auftritt völlig anderer Art bot das London Scottish Regiment, das 1859 in London zur Unterstützung der Britischen Armee gegründet wurde. Die Band zählt heute zu den fünf ältesten Pipe-and-Drum-Bands der Welt.

Gekleidet in das traditionelle Hodden Grey wusste auch diese Musiker das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Besonders bei der melancholischen Melodie "Greensleeves" machte sich Gänsehautstimmung breit.

Zum Gedenken an alle Opfer der Kriege und die Soldaten und Soldatinnen, die das Grundrecht der Freiheit auch fern der Heimat verteidigen, ertönte als Solotrompete die Melodie "Lilli Marlene".

Höhepunkt des Festivals war der gemeinsame Auftritt aller Musikgruppen. "Amazing Grace" und "Highland Cathedral" vom Komponisten Michael Korb wurden zunächst nur mit einem Dudelsack und einer Trommel angestimmt, bevor alle 432 Musiker mit ihren Instrumenten in einer gewaltigen Klangfülle einfielen.

Beide Lieder rissen das Publikum zu Beifallsstürmen hin. Dazu passte das Feuerwerk, das die Freiluftarena in bunte Farbspiele tauchte.

Von unserer Mitarbeiterin Susanne Schneider