Wahlkampf ist eine anstrengende Zeit. Über mehrere Monate nehmen die Bewerber unzählige Termine und Verpflichtungen wahr. Uwe Bruchhäuser kam erst am Morgen des Wahlsonntags zum Durchatmen und stieg ins Ruderboot, um sich körperlich mal wieder auszupowern und den Kopf durchzupusten. Am Abend dann verfolgte er im Großen Sitzungssaal des Bad Emser Rathauses mit seiner Frau, wie nach und nach die Ergebnisse aus den 37 Stimmbezirken eintrafen. Mit 35 Prozent holte er das mit Abstand beste Ergebnis der fünf Bewerber. Nicht ganz unerwartet. „Ich habe viel positive Resonanz erfahren und mir gedacht, dass es nicht ganz schlecht werden wird“, sagte er in einer ersten Reaktion auf die 35 Prozent Wählerstimmen. „Wir haben im Team sehr gut gearbeitet und einen engagierten Wahlkampf geführt.“

Noch bevor die letzten Wahlbezirke ausgezählt waren, klingelte Bruchhäusers Handy und er nahm erste Gratulationen entgegen. Am Abend wurde erst einmal gefeiert, doch schon Montagmorgen richtete sich der Fokus auf ...

Lesezeit für diesen Artikel (528 Wörter): 2 Minuten, 17 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.